Kapalı Maraş’ın bazı kısımlarının ziyarete açılmasının üzerinden bir yıl geçerken, ‘hayalet şehir’ olarak adlandırılan bölge büyük ilgi görüyor.

Özelikle hafta sonları Maraş’a insan akını olurken, bir yılda yaklaşık 240 bin civarında kişi bölgeyi ziyaret etti. Geçtiğimiz Pazar günü ise çoğunluğu turist 2 bin kişi Maraş’a giderek, vakit geçirdi.

Açılımın üzerinden bir yıl geçti

Kapalı Maraş'ın kademeli açılım sürecinin başlamasının üzerinden bir yıl geçti.

Açılım sürecinin başlamasının ardından yaklaşık 240 bin civarında yerli ve yabancı turist Maraş'a ziyarette bulundu.

Gazimağusa Belediyesi, Türkiye'nin de desteğiyle, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve hoş zaman geçirmelerini sağlamak için büfeler ve bisiklet kiralama noktasını hizmete sundu.

Ziyaretçilerin denize girmesine de imkan verilen halka açık bölümde, yaz sezonunda iki plaj halkın kullanımına açıldı.

Çevre ve peyzaj düzenlemeleri de yapılan bölgede bulunan Bilal Ağa Mescidi yeniden ibadete açıldı. Ayrıca çay bahçesi de hizmete girdi.

Ziyaretlerin yanı sıra bölgede sosyal etkinlikler de yapılıyor.

Bir günde 2 bin kişi

Geçtiğimiz hafta sonu da 2 bin kişinin Kapalı Maraş’ı ziyaret ettiği belirtilirken, Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre; hem çevre düzenleme çalışmalarıyla, hem de bisiklet kiralama ve büfe hizmetiyle Maraş ziyaretçilerine hizmet verdiği bölgede büyük hareketlilikler yaşanıyor.

Bölgeyi ziyaret edenlere bisiklet kiralama ve büfe hizmetlerinin yanı sıra, 2 farklı plajda denize girme imkânı da sunularak, denizden faydalanmaları sağlanıyor.

Pazar günü kayıtlara geçen 2 bin ziyaretçinin çoğunun yabancı turistlerin olması da dikkat çekti.

Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için sürdürülen müzakerelerde zaman zaman gündem konusu olan Maraş’ta, 46 yıl sonra yapılan düzenlemelerin ardından ziyaretçilerin bölgeye girişi, 8 Ekim 2020’de başlamıştı.