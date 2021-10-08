Uyuşturucunun %90’ı Güney'den

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Bölüm Müdürü Tarkan Kızıltuğ, uyuşturucu maddelerin yüzde 80-90’ının Güney Kıbrıs’tan ülkeye ithal edildiğini söyledi. Kızıltuğ, güneyin uyuşturucuyla mücadelede işbirliğine yanaşmadığını vurguladı.

Kızıltuğ, son 4 yıl içerisinde uyuşturucu bağlantılı suçlarla ilgili yakalanan sanıkların sayısında artış yaşanırken bu rakamda son bir yılda düşüş meydana geldiğini açıkladı. Kızıltuğ, “Sanık sayısında son bir yılda yarı yarıya bir azalma oldu ancak ele geçirilen uyuşturucu miktarı 4’e katlandı” dedi.

“Hint keneviri” nin artık eskisi gibi masum olmadığını, genetiğiyle oynanmasından dolayı uyuşturucu oranında yüzde 2’lerden 20-30’lara yükseldiğini açıklayan Kızıltuğ, madde kullanım yaşının ilkokullara kadar düştüğü yönündeki algının kesinlikle aldatıcı olduğunu, bugüne kadar madde kullanımından yakalanan en genç bireyin 17 yaşında olduğunu açıkladı.

BRT’ye açıklamalarda bulunan Tarkan Kızıltuğ, uyuşturucu maddelerin yüzde 80-90’ının Güney Kıbrıs’tan ülkeye ithal edildiğini söyledi. Kızıltuğ, güneyin uyuşturucuyla mücadelede işbirliğine yanaşmadığını vurguladı.

Kızıltuğ, Uyuşturucu trafiği konusunda ihbarda bulunmak isteyenlerin ALO NARKOTIK 156, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu için 1191 ve 44479 75 Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği’ni arayarak madde kullananların destek alabileceğini de söyledi.

Son on yıl içerisinde uyuşturucu kullanımından 15 kişinin hayatını kaybettiğini de açıklayan Tarkan Kızıltuğ, bu rakamın Güney Kıbrıs’ta 200 olduğunu söyledi.