Mülklerin iadesi için 30 günlük süre

Raif DOĞRU

Lefkoşa’nın Rum kesimindeki ‘Girne Kaza Mahkemesi’ mülk kullanım hakkını kaybetmeleri nedeniyle Türkiye aleyhine açtıkları davada dört Kıbrıslı Rum’a 39 milyon Euro’dan fazla tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Girne’deki 4 mülkün 30 gün içinde ‘eski yasal sahiplerine’ iade edilmesini emretti.

Rum mahkemelerinde alınan kararlar Türkiye ve KKTC yönetimleri tarafından tanınmasa da, Kıbrıslı Rumlara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurma yolu açılıyor. Davacılar adına açıklama yapan Rum avukat Simos Angelides ‘Orams’ ve ‘Apostolidis’ davalarındaki yöntemin izleneceğini duyurdu.

Rum Haber Ajansı’nın (CNA) haberine göre; dört davacının avukatı Simos Angelides tarafından basına yapılan açıklamada Rum göçmenlere verilecek tazminat miktarları aktarıldı. Buna göre Girne’de mülkü bulunan Rumlardan bir tanesine yasal faizleriyle birlikte 2 milyon 670 bin 610 Euro, diğerine 16 milyon 660 bin 428, bir diğerine 8 milyon 429 bin 967 ve 11 milyon 525 bin 958 Euro ödenmesi öngörülüyor.

Buna ek olarak Rum mahkemesi Türkiye’nin söz konusu taşınmazlara müdahalesine son vererek taşınmazları 30 gün içinde yasal sahiplerine iade etmesine hükmetti.

İşgal suçlaması

Avukat Angelidis şunları kaydetti:

"Davacı 1'in Türk işgali ve sonuçları hakkında söyledikleri, aynı zamanda adli bilgi teşkil etmektedir, 20.07.1974 tarihinden bugüne kadar davalı (Türkiye), davacıların sınır dışı edilmesi ve çok sayıda Kıbrıslı Rum’un askeri işgal ve şiddet sonucu Girne ilindeki mülklerini yasa dışı olarak ele geçirmiş bulunuyor. Mahkeme, Orams ve Apostolidis davasında vurgulandığı gibi, Kıbrıslı Rumların işgal altındaki topraklardaki mülklerini kullanma haklarını hukuka aykırı olarak engellenmiş olsa da, mülk sahipliğini ellerinde bulunduruyor."