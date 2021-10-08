Yazık oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Büyük Sanayi Bölgesi’nde dün meydana gelen iş kazasında 21 yaşındaki Mehmet Ali Bodaloğlu, tonlarca ağırlıktaki mermerin altında kalarak hayatını kaybetti.

Bodaloğlu'nun ölümünün ardından soruşturma başlatılırken, olayda ihmali görülen M.R.A. (E-37) isimli şahıs tutuklandı.

Olayı duyar duymaz oğlunun iş yerine giden babası kaza mahallinde fenalık geçirirken, genç işçinin ölümü çevre esnafını da üzdü.

Kaza yerinde son nefesini verdi

Elde edilen bilgilere göre; iş kazası dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Bodaloğlu, fabrikaya ait mermerleri van araca yükleyen kaza yaşandı. Tonlarca ağırlıktaki mermerler gerekli emniyet tedbirleri alınmadığı için genç işçinin üzerine düştü. Bodaloğlu, ağır yaralanarak kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından, 112 acil servis, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Mermerlerin altında sıkışan talihsiz gencin cesedi itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşlar sonucu, çıkarılabildi.

Bodaloğlu’nun cesedi otopsi için Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Babası olay yerinde fenalaştı

Kaza haberini duyar duymaz olay yerine gelen genç işçinin babası, oğlunun cansız bedenini mermerlerin arasında görünce baygınlık geçirdi.

Baba, oğlu mermerler arasından çıkarılmaya çalışıldığı esnada, yaşadığı acıya dayanamayarak yere yığıldı.

Yaşanan talihsiz olay çevre esnafını da üzdü. “Çok çalışkan bir gençti. Çok yazık” şeklinde konuşan esnaf, üzüntüsünü dile getirdi.

Olayın ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan görevliler iş yerinde inceleme yaptı. Polis, 3 tane güvenlik kamerası görüntüsünü emare olarak alarak inceledi ve mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, olayda ihmali görülen M.R.A. (E-37) isimli kişiyi tutukladı.