‘Çare’ üretilmeli

SMA Tip 1 hastası 10 aylık Asya bebek için dün Lefkoşa’da eylem, Güzelyurt’ta farkındalık etkinliği yapıldı.

Lefkoşa’da “Kıbrıs’ta hayat dursun, Asya Yaşasın” sloganıyla Sağlık Bakanlığı’na yürüyen eylemciler, “Sağlık haktır, satılamaz”, “Asya bebeğe sağlık hakkını verin”, “Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil” pankartları açtı.

Dereboyu’nda toplanan eylemciler, saat 10.00 sıralarında Sağlık Bakanlığı’nda yürüdü.

Eylemciler, Bakanlık önünde, Asya bebeğin Ankara’daki tedavisinin hemen başlaması ve ardından 2,5 milyon dolar olan “Zolgensma” ilacının karşılanması taleplerini dile getirerek, talepleri karşılanıncaya kadar Bakanlık önünde kalacaklarını belirtti.

Bakanlık önünde okunan açıklamada, ülkedeki insanların sağlığından ülkenin Sağlık Bakanı sorumlu olduğu belirtilerek, Asya’nın iyileşmesi için tek şans olan Zolgensma ilacı masrafının karşılaması veya konuya çözüm üretmesi gerektiği belirtildi ve Bakan’dan randevu talep edildi.

Karel’i kaybettik, Asya’yı yaşatacağız

“Karel’i kaybettik, Asya’yı kaybetmeyeceğiz, Asya’yı yaşatacağız” denilen açıklamada, taleplerinin karşılanması için “bir kişi kalana kadar” Bakanlık önünde mücadeleye devam edeceği ifade edildi.

Evrensel Çocuk Hakları Derneği’nden Zahide Aliusta eylemde söz alarak, “En temel haklardan olan hayatta kalma hakkı, çocuğun beslenme, barınma, sağlık hizmetine ulaşımını kapsıyor. Asya bebek bu haktan ne kadar yararlanabiliyor?” diye sordu.

Asya bebeğin, dezavantajlı olan ve sağlık hakkından yararlanamayan tüm çocukların konusu olduğunu belirten Aliusta, KKTC Meclisi’nin de imza koyduğu uluslararası sözleşmelerde, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için gerekli şartların yaratılmasından ve ilaçların temininden devletin sorumlu olduğunu vurguladı ve gereğinin yapılması çağrısında bulundu.

Tedavi uygulamadı

“Asya Gönüllüleri”nden Halil Karapaşaoğlu da Asya’nın son durumu hakkında bilgi vererek, şu anda kas kaybı geciktirme tedavisi için Ankara’da olduğunu, ancak Türkiye Sosyal Sigortalar Kurumu sistemine dahil olmadığı için hastanenin herhangi bir tedavi uygulamadığını belirtti.

Karapaşaoğlu, Asya’nın sisteme dahil olabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerektiğini, ancak henüz vatandaşlığın sağlanamadığını söyledi ve sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Bu arada, eylemden dolayı trafiğin sıkışması nedeniyle yolu açmaya çalışan polisle eylemciler arasında zaman zaman gerginlik ve arbede yaşandı.

Güzelyurt’ta farkındalık etkinliği

Sağlık Hakkı İnisiyatifi de dün Asya bebek için Güzelyurt çemberinde toplandı. Farkındalık yaratmak için toplanan inisiyatif, “Sağlık haktır. Asya bebek yaşatılmalı” pankartı açtı. Etkinlikte yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı’nın Asya bebek için harekete geçmesi istendi.