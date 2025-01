Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın tarihi ve turistik sembollerinden olan Gazimağusa’daki işletme sahipleri işlerin her geçen gün düştüğünü, zor günlerden geçildiğini söylüyor… Turizmin iyi gitmediğini, öğrencilerin de eskisi gibi harcama yapmadığını belirten esnaf, bazı günler siftah yapmadan kepenk kapattıklarını söylüyor…

Yerli halkın hayat pahalılığı nedeniyle temel ihtiyaçları dışında alışveriş yapmadığını savunan esnaf, “Durumlar çok kötü. Öğrenci yok, turist yok pahalılık nedeniyle yerli halk yok. Asgari ücrete zam yapılıyor piyasada her şey üç katına çıkıyor. Bunların denetlenmesi gerekiyor. Bu noktada yetkililerden beklentimiz bir an önce çözüm üretmeleridir” diyor…

Ne dediler..

Adnan Kaya

“Mağusa’da işler başlangıçta çok iyiydi ancak sonrasında hayat zorlaştı. Araç trafiği çok fazla olsa da sokakta dolaşıp alışveriş yapan insan sayısı çok düştü. İşlerimiz biraz daha kendi yağıyla kavrulur noktasındadır. Öğrenci sayısı azaldı ve buranın halkının da alım gücü çok düştü o nedenle kolaylıklar yapmaya ve referanslı müşterilerimize elden taksit yapmaya çalışıyoruz. Öğrenciler kiralarını ödemeyecek durumda olması nedeniyle buralardan uzaklaştı haliyle bu durum da çarşıya olumsuz yansıyor. Yetkililerden beklentimiz buraya öğrenci ve turisti çekecek politikalar geliştirmeleridir.”

Tahir Kasap

“20 yıldır burada çalışıyorum. İnsanların alım gücünün düşmesi nedeniyle işlerimiz eskisi gibi değil. Yetkililer asgari ücrete artış yapmasınlar ve piyasayı denetleyerek; hem fiyatları düşürsünler hem de halkın alım gücünü arttırsınlar. Geçen yıl Mağusa’da çok fazla turist vardı ancak bu sene onlarda ciddi bir düşüş var ve bu da çarşıya olumsuz yansıyor.”

Ayşenur Kavaz

“Mağusa’da işlerimiz yeni yıl sonrasında büyük bir durgunlukla karşı karşıya. Geçmiş yıllarda Mağusa çarşısı daha iyiydi ancak şu anda sokaklarda insan bile görmek mümkün değildir. Yetkililerden beklentimiz küçük işletmeleri desteklemeleri ve buraya daha fazla turist çekmek için çalışmalar yapmalarıdır. Yerel halk zaten çarşıya çıkmıyor çıkan yabancılar ve öğrencilerde de düşüş var.”

Neziha Avcı

“Mağusa’da 1994 yılından bu güne esnafım. İşlerimiz şu an çok kötü. 20 personel var, vergiler, elektrik ve daha birçok gider belimizi büküyor. Öğrenci yok, turist yok pahalılık nedeniyle halk çarşıya gelmiyor. Asgari ücrete zam yapılıyor piyasada her şey üç katına çıkıyor. Bunların denetlenmesi gerekiyor. Bu noktada yetkililerden beklentimiz bir an önce çözüm üretmeleridir. İki yıl önceye baktığımızda Ruslar, İranlılar, öğrenciler ve halk buralardaki kaldırımları dolduruyordu esnaf güzel iş yapıyordu ancak bugün Mağusa sokaklarında büyük bir sessizlik hakim.”

Ferdiye Karagözcü

“Çok yüksek olmasa da iyi bir satışımız vardır. Ekonomik kriz herkesi etkilediği gibi bizi de etkiliyor ve artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Mağusa’da turistik akım olmadığı için Girne ve Lefkoşa’ya göre işler daha kötü durumdadır.”

Ödül Kerem

“13 yıldır Mağusa’da esnafım ve işlerimiz şu anda çok kötü. Maaşlar artıyor ancak alım gücü düşmeye devam ediyor, çünkü hayat pahalılığı artmaya devam ediyor. Bundan iki yıl önce çok daha düşük cirolarla daha güzel ve daha iyi bir yaşam sürüyorduk. Şu anda gelirler giderleri karşılamıyor. Çok yüksek miktarlarda gümrük ödüyoruz, vergiler ve belediye ücretleri çok arttı. İş yeri çalıştırma izni için 400-500 lira öderken şimdi 18 bin lira ödüyoruz. Mağusa’da daha çok öğrenci bölgesidir. Eskiden çok daha iyi paralı öğrenciler gelirdi ancak şu anda öğrenci bile yok. Kaldırımlarda guruplar halinde insanlar varken bugün sokaklarımız sessizliğe büründü.”

Kübra Bolat

“Öğrencilerin olmaması nedeniyle işlerimizde düşüş oldu. Daha önce çarşıda turistler ve öğrenciler vardı ancak şu anda öyle bir durum söz konusu değildir. Öğrenciler gitti, turistler azaldı haliyle işlerimiz de eskisinden çok farklı. Yetkililerden piyasadaki pahalılığı düşürmeleri ve öğrencilerle turistlerin bu ülkeye çekilmesi için çalışmalar yapmalarını bekliyoruz.”

Can Akan

“Doğma büyüme Mağusalıyım ve esnafım. Şu an işlerimiz iyi gidiyor. Ekonomik olarak kötüyüz diyorlar ancak işini doğru yaptıktan sonra sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Esnaf biraz kötü durumdadır evet ama geçen senelere göre de evet bir fark vardır. Üniversitenin öğrencilerinde azalma var ve bu da çarşıya yansıyor. Diğer yandan halk güneye yöneldi, Mağusa çarşısı da boş kaldı. Yetkililerden beklentimiz turist sayısını arttıracak çalışmalar yapmalarıdır.”

Ahmet Polat

“5 yıldır burada esnafım. İşler eskiye nazaran düştü. Turist azaldı, öğrenci azaldı yerel halk da alım gücünü kaybettiği için işlerimiz ağırlaştı. Genel olarak çarşıya baktığımızda büyük bir sessizlik vardır. Eskiden turistler ve öğrenciler vardı esnafın yüzü gülüyordu ancak şu an böyle bir durum yoktur. Yetkililerden beklentimiz bu yaşanan sıkıntılar ve piyasanın denetlenmesi konusunda çalışmalar yapmaları ve adil kararlar almalarıdır.”

Hülya Çağlayan

“Mağusa’da 8 yıldır esnafım. İşlerimiz maalesef geçmişe göre berbat bir durumdadır. Esnaf olarak maalesef kan ağlıyoruz. Şu ana göre baktığımızda iki yıl önce işlerimiz çok daha güzeldi ve turistler, öğrenciler ve yerel halk geliyordu ancak bugün çarşıda maalesef ne turist, ne öğrenci ne de yerli halk kaldı. Yetkililerden beklentimiz esnaflara destek çıkmaları ve yaşanan sorunların giderilmesidir. En azından piyasada etkin kontroller yapsa ve herkesin kendi bilinci ile uyguladığı fiyatları engellese çok daha güzel olacaktır.”