Sabır 190 gün kaçak yaşadı

Lefkoşa’da devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri gece yarısı yolda yürüyen Pakistanlı İrfan Sabır’ın hareketlerinden şüphelenerek, kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde zanlının 10 Temmuz 2024 tarihinden beri 190 gündür ülkede kaçak olduğu tespit edildi.

KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 25 Ocak 2025 tarihinde, saat 23.00’te Lefkoşa’da devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin şüpheli hareketler sergileyen İrfan Sabır'ın kimliğini kontrol ettiğini söyledi. Polis, yapılan araştırmada zanlının 10 Temmuz 2024 tarihinden itibaren toplam 190 gündür, KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis; ülkede ikamet izinsiz bulunduğu süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadığını araştıracaklarını ifade etti. Polis, zanlının ihracı için gerekli yazışmaların da yapılacağını belirterek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.