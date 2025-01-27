Çözümün anahtarı Türkiye’de

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat Kıbrıs sorununda bir çıkmazda olunduğunu, hiçbir ilerleme görülmediği gibi masada hiçbir şey olmadığını kaydetti ve herkesin Mart ayında gerçekleştirilecek genişletilmiş, gayri resmi beş taraflı görüşmeyi beklediğini belirtti.

Talat “Politis” gazetesine demeç verdi. Gazetede dün yer alan demecinde Talat, Kıbrıs sorunundan söz etti.

Zamanın azaldığını da belirten Talat, Annan planı zamanından bu yana kendisi ve Dimitris Hristofyas daha sonra da Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis döneminde bazı adımlar atıldığını ancak bunların sonuç odaklı olmadıklarını çünkü ortaya bir sonuç çıkmadığını belirtti.

Bütün çabaların başarısız olduğunu ve atılması gereken en büyük adımın referanduma sunulacak bir çözüm olduğunu dile getiren Talat, bunun gerçekleşmediğini, Crans Montana’da her şeyin çöktüğünü ve birçok fırsatın kaybedildiğini savundu.

Sürecin kilidinin açılması için Türkiye’nin onayı ve desteğini almaları gerektiğini de dile getiren Talat, şu an Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devlet çözümü tezini desteklediğini ifade etti.

Bunun başarılması mümkün olmayan bir hedef olduğunu da ileri süren Talat, çözümün anahtarının Türkiye’nin menfaatlerinde yattığını öne sürdü.

Türkiye-Yunanistan diyaloğunun oldukça önemli olduğunu ancak yeterli olmadığını da dile getiren Talat, yurt dışından, uluslararası toplumdan ve AB’den destekçilere ihtiyaç olduğunu, tüm bunların gerekli olduğunu ve bunları koordineli olması gerektiğini de söyledi.

