611’i sürat suçu

Abdullah SUİÇMEZ

KKTC genelinde 6 bin 469 aracın kontrol edildiği trafik denetimlerinde bin 461 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi.

Kontrollerde 165 araç trafikten men edildi, 2 araç sürücüsü de tutuklandı. Rapor edilen araç sürücülerinin 611’i süratten ceza aldı.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında önceki geceden dün sabaha kadar eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Lefkoşa’da eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler denetlendi.

Trafik denetimlerinde de bin 112 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 551 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından ceza aldı, 103 araç trafikten men edildi, bir sürücü de tutuklandı. Rapor edilen sürücülerin 207’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 36’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 81’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 72’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak ve 132’si diğer trafik suçlardan yazıldı.

Gazimağusa’da bin 250 araç denetlendi

Gazimağusa’da eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kafeler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere yönelik kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik Ekipleri tarafından toplam bin 250 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde de 287 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından yazıldı, bir araç ise trafikten men edildi. Ceza alan araç sürücülerinin 103’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 15’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, biri tehlikeli sürüş yapmak ve 143’ü diğer trafik suçlardan rapor edildi.

Girne’de 29 araç trafikten men edildi

Girne’de eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerdeki denetimlerde olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik denetimlerindeyse 2 bin 85 araç sürücüsü kontrol edildi; 288 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, 29 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen araç sürücülerinin 105’i süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 7’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 23’ü sigortasız araç kullanmak, 5’si kamu taşıma işletme izni kurallarına uymamak ve 128’i diğer trafik suçlardan yazıldı.

Güzelyurt ve İskele

Güzelyurt’ta eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerdeki kontrollerde olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik Ekipleri tarafından 622 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 92 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor, bir araç ise trafikten men edildi. Rapor edilen araç sürücülerinin 62’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, bir sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, biri sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak ve biri trafik ışıklarına uymamaktan ceza aldı.

Halkın yoğun olduğu yerler kontrol edildi

İskele’deki eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerdeki kontrollerde de olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik denetimlerinde kontrol edilen bin 400 araç sürücüsünün 243’ü çeşitli trafik suçlarından yazıldı; 31 araç trafikten men edildi, bir sürücü de tutuklandı.

Ceza alan araç sürücülerinin 134’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 23’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak ve 63’ü diğer trafik suçlardan yazıldı.