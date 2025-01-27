Doktor raporu varmış

Suna ERDEN

Gemikonağı’nda önceki gece devriye halindeki Lefke Polis Karakolu’na bağlı ekipler tarafından şüpheli görülen Kemal Özdemir’in (E-66) üzerinde ve tasarrufunda bulundurduğu el çantasında yapılan aramalarda, satışı yeşil reçeteye tabi toplam 91 hap bulundu. Zanlı savunmasında uzun süredir yeşil reçeteli ilaçları kullandığını ve doktor raporu olduğunu söyledi.

"Gümrüksüz mal tasarrufu, İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı hareket' suçlarından tutuklanan zanlı dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı bir gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlı Kemal Özdemir’in 25 Ocak 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında Gemikonağı'nda devriye gezen Lefke Polis Karakolu’na bağlı polis ekipler tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis, Ecevit Sokak içerisinde şüpheli hareketler sergileyen zanlının üzerinde yapılan aramada tasarrufunda bulundurduğu el çantası içerisinde yeşil reçeteye tabi olan 41 tanesi tablet, 50 tanesi de ilaç kutusu içerisinde olmak üzere toplam 91 adet Suboxone marka yeşil reçeteye tabi hap bulunduğunu açıkladı.

Polis; zanlının yeşil reçetesi olmaksızın tasarrufunda ilaç bulundurduğu gerekçesiyle suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti.

Polis; yapılan soruşturmadan zanlının haplardan 46 tanesini Türkiye'den alıp gümrüğe beyan etmeyerek, Girne Limanından KKTC'ye getirdiğini tespit edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Polis, yapılacak soruşturmalar neticesinde zanlının tasarrufunda yine bu tür haplardan veya kanunsuz başka herhangi bir şey bulma ihtimali olduğunu kaydetti. Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin de teyit ve tekzibinin halen yapılamadığını belirterek, ek süre istedi.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ilaçları doktor raporuyla aldığını iddia ederek, polise belge sunduğunu söyledi.

Polis memuru, belge üzerinde imza ve mühür olmadığını ifade etti ve bu konuda araştırmalarının sürdüğünü belirtti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme; polisin gerekli araştırmayı yapabilmesi için zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.