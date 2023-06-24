Karar için tam 15 yıl bekledi

Lefkoşa’da pazarlamacı olarak çalıştığı bir iş yerine ait 81 adet çeki sahteleyip, 182 bin TL çaldığı gerekçesiyle yargılanan Müslüm Fırat hakkındaki dava 15 yıl sonra dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, çek sahteleme ve müstahdem tarafından sirkat suçlarından 4 yıl hapse mahkum edildi.

Ağır ceza yargıcı, sanığın 2007- 2008 yılları arasında seri şekilde çek sahteleyip, 182 bin TL’yi müstahdemi olduğu işyerinden çaldığını söyledi.

Yargıç, sanığın mahkum olduğu çek sahteleme suçunun müebbet, müstahdem tarafından sirkat suçunun ise 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne vurgu yaptı.

Yargıç, soruşturmanın uzamasından ötürü yargılamanın bu tarihte gerçekleştiğini belirtti. Yargıç, sanığın işlediği suçların ciddiyetinin altını çizerek, bu tür suçları işleyenlere karşı kamu menfaati göz önünde bulundurularak, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Yargıç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

