Ağır cezada yargılanacak

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Dipkarpaz’da düzenlenen operasyonda, tasarrufunda 2 kilo hintkeneviri(kubar) türü uyuşturucu maddenin yanı sıra eski eser ele geçirilen Okan İldeniz, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hasan Selvili, 15 Haziran’da, Dipkarpaz’da, marina yakınlarında uyuşturucu alışverişi yapılacağına dair bilgi aldıklarını ve bölgeye giderek pusu görevine başladıklarını anımsattı. Zanlının, bölgeye aracı ile aynı gün geldiğini ve Sipahi köyü yönüne döndüğü esnada aracının durdurularak alıkonulduğunu hatırlatan polis, araç içerisinde arama yapıldığını ve 13 adet strech naylon içerisinde toplamda 2 kilo ağırlığında, hintkeneviri(kubar) türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Zanlının evinde de arama yapıldığını belirten polis, evin çeşitli böümlerinde, eski eser niteliğinde 8 adet sikke, bir zil, bir kolye ucu ve 4 anfora ele geçirildiğini aktardı. Polis, ev içerisinde ise 4 adet canlı mermi bulunduğunu anımsattı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucu miktarının külliyatlı olduğuna ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacağına, mahkum olması halinde uzun süreli hapislik cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğuna dikkat çekti ve tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının, 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.