‘Çeker giderim’

Serdar ŞENGÜL

Koalisyon ortağı YDP Genel Başkanı ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı tv2020’ye yaptığı açıklamada, 11 Nisan’daki kurultayın önemine dikkat çekti. Partinin yaklaşık 9 bin üyesinin bulunduğunu belirten Arıklı, genel sekreter Bertan Zaroğlu’nun kendisine rakip olmasını değerlendirirken önemli mesajlar verdi.

Zaroğlu’nun genel başkan seçilmesi halinde sadece bakanlığı değil, milletvekilliğini de bırakacağını belirten Erhan Arıklı “Eğer partililerim beni başkanlıktan uzaklaştırıyorsa o zaman siyasette işim olmaz. Esas mesleğim olan akademisyenliğe dönerim” dedi.

Akademisyenliğe devam ederim

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, tv2020'de Reşat Akar'ın sunduğu Gündem Özel programına telefonla katılarak, açıklamalarda bulundu. Arıklı, 11 Nisan 2021 tarihinde yapılacak kurultayda kaybetmesi halinde siyaseti bırakacağını söyledi. Arıklı, “11 Nisan’da kurultaya gideceğiz, parti başkanlığı adayına da başarılar diliyorum. Eğer o kazanırsa ben bu göreve devam etmem. Eğer partililerim beni başkanlıktan uzaklaştırıyorsa o zaman siyasette işim olmaz. Esas mesleğim olan akademisyenliğe dönerim” dedi.

Kademeli ve sınırlı açılım olacak

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili de konuşan Erhan Arıklı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin, "Bir hafta daha kapanırsak, kısmi açılım yapabiliriz" sözü verdiğini söyledi.

Yapılacak olan açılımın kademeli ve sınırlı olacağının altını çizen Arıklı, "Aksi durumda Almanya’nın düştüğü durumlara geliriz" dedi.

Mart ayındaki pik beklentisi de nedeniyle pazartesi gününden itibaren tam değil kısmi açılmayı gündeme alacaklarını kaydeden Arıklı, "Almanya'nın ve diğer ülkelerin uygulamalarını inceliyoruz" diyerek, farklı ülkelerin yaptığı hataya düşmemek için ders çıkarmaya çalıştıklarını vurguladı.

Arıklı şunları söyledi: “Almanya şu an 180 milyar Euro borçlanıyor. Malum Güney’de sarsıldı. Bizim durumumuz da ortada, an az zararla bu süreci atlatmanın bir yolunu arıyoruz. Elimizdeki enstrümanları en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz.”

Arıklı, Türkiye’den KKTC’ye 80 bin Corona aşısı gönderildiğini, devamının geleceğini ifade ederek, “Bizim programımıza göre aşılamaların Mart ayı bitmesi gerekiyor” dedi.

Piyasaya tahvil sürülecek

“Dünya’nın en güçlü ekonomileri bile krize girdi” diye konuşan Bakan Arıklı, şöyle devam etti: “Maliye Bakanlığına sorduk; ellerinde şu an 70- 80 milyon TL para var. 200-220 milyon borçlanacaklarını ifade ettiler. Biz bu ayı nasıl çıkarırız onu düşünüyoruz. Maaşlardan kesintisi de söz konusudur ki Başbakan da bunu ifade etti. Umarım kamu maaşlarında kesintiye ihtiyaç kalmaz. Ekonomi Bakanlığı olarak biz de 500 milyonluk tahvil çıkaracağız. Merkez Bankası enstrümanlarını kullanarak bunu yapacağız.”