Kuzeyde 27, güneyde 121 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 3 bin 590 test yapıldı, 18'i yerel 27 pozitif vakaya rastlandı. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Coronavirüs tedavisi gören bir hasta hayatını kaybetti. Güney Kıbrıs’ta ise 25 bin 414 test sonucu 121 yeni vaka saptandı, 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 18 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, 53 kişininse taburcu edildiğini ifade etti.

Bakan Pilli, vakalardan 13 kişinin Lefkoşa, 8 kişinin Girne, 3 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu da açıkladı.

Son verilerle birlikte 151’i pandemi merkezinde, 414’ü pandemi otellerinde, 9’u ise yoğun bakımda olmak üzere toplam 414 kişi tedavi ediliyor.

Toplam can kaybı ise 21’e yükselmiş durumda.

Güneyde bir günde 25 bini aşkın test

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte Coronavirüs’ten 2 kişi daha hayatını kaybederken 121 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; dün Coronavirüs nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 227'ye yükseldi. Dün yapılan 25 bin 414 testten 121'inin sonucu pozitif çıktı. Pandeminin başından beri saptanan pozitif vaka sayısı 32 bin 828'e yükseldi.

Dün itibarıyla tedavi görmekte olan Coronavirüs hastası sayısının 81, durumu ciddi olanların sayısı da 21 olarak açıklandı.