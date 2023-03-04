‘Cemal abi’ araştırılıyor

Türkiye’nin İstanbul ilinde iki hafta önce düzenlenen narkotik operasyonunda yakalanan Gürkan Öz ve İnan Teksoy isimli şahısların telefonlarında Falyalı cinayetiyle ilgili ses kaydına rastlandı. Ses kaydında Gürkan Öz’ün “Halil Falyalı gibi bir adamı kopardık”, “Allah razı olsun Cemal abiden” “Şimdi de İnan’ı vurmamı bekliyorlar” dediği açıklandı.

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı cinayeti davasının Türkiye ayağındaki duruşmaları sürüyor.

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan aralarında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Faysal Söylemez, Mustafa Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz sanık Metin Süs ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, dava dosyasına ilişkin KKTC adli makamlarından istenen belgelerin 12 klasör ve bir TB hard disk olarak gönderildiğini bildirdi.

Duruşmada söz verilen sanık Mustafa Söylemez'in avukatı Alpay Fırat, dava konusu suçun KKTC'de işlendiğini, Anayasa gereği hangi hukuka göre yargılama yapılacağına karar verilmesi gerektiğini, KKTC'de farklı bir hukuk sistemi olduğunu söyledi.

Dosyaya gönderilen 12 klasör belgenin Türk hukukunda delil değeri taşıyamayacağını, bunların Türkiye hukuku mevzuatında hükmü olmadığını savunan Fırat, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Papa suikastı örnek gösterildi

Sanık Mehmet Faysal Söylemez'in avukatı Coşkun Atılgan ise KKTC'de müvekkili hakkında açılan bir dava olmadığını belirterek, "Kıbrıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ithamnamelerde Mehmet Faysal Söylemez'in adı yokken Türk mahkemelerinde nasıl yargılayacağız? Mehmet Faysal Söylemez yönünden yargılamanın durmasına karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Adalet Bakanlığına yurt dışında işlenen suçlar bakımından hangi ülkenin hukuku kapsamında yargılama yapılması gerektiğinin sorulmasını talep eden avukat Atılgan, "İtalya, Papa suikastı nedeniyle Mehmet Ali Ağca hakkında Türkiye'de yargılama yapılması için izin vermemişti. Bu nedenle Ağca, Kadıköy Ağır Ceza Mahkemesinde Papa suikastı suçundan yargılanamadı. Kanunlar Söylemez ailesine farklı mı uygulanıyor? Müvekkilime de aynı hukukun uygulanmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Faysal Söylemez, Mustafa Söylemez, Ender Yıldız, Cengiz Şener ve Abdurrahim Çelik'in tutukluluk halinin, tutuksuz sanık Metin Süs hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

Adalet Bakanlığı aracılığıyla KKTC adli makamlarına istinabe yazılarak, iddianamedeki suçlarla ilgili KKTC yargı makamlarının uygulayacağı ceza mevzuatının bir örneğinin istenmesini kararlaştıran heyet, yine dosyadaki sanıklarla ilgili KKTC adli yargı makamları tarafından başlatılan soruşturma, kovuşturma ve ithamname olup olmadığının sorulmasına hükmetti.

‘Cemal abi’ detayı

Ayrıca mahkemede olayla ilgili ses kayıtları da gündeme geldi.

Gürkan Öz ve İnan Teksoy isimli şahısların aralarında geçen ses kaydında Söylemezler’in adı geçiyor. Ses kaydında Gürkan Öz “Halil Falyalı gibi bir adamı kopardık” “Allah razı olsun Cemal abiden” “Şimdi de İnan’ı vurmamı bekliyorlar” şeklindeki sözler mahkeme kayıtlarına geçti.

Öz ve Teksoy savunmalarında ses kaydıyla ilgili “Aramızda medyadan duyduğumuzu konuştuk.

O kadar” dedi.

İhbarı Ferdi Altundaş yaptı

Mahkemede öne çıkan bir diğer detay ise suikasttan önce oteli arayarak suikast ihbarında bulunan Ferdi Altundaş oldu. Bir yıldır mahkeme tutanaklarında adı geçen Ferdi Altundaş ile ilgili bu kez karar iletildi. Altundaş’ın dördüncü duruşmaya kadar ifadesinin alınması yönünde karar üretildi.

Duruşma 18 Mayıs'a erteledi.