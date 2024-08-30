Toplamı 400 gram

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbar üzerine harekete geçen Narkotik ekipleri, bir otel odasına baskın yaptı. Odada arama yapan polis, 200 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulurken, Mustafa Deniz ile sevgilisi Melisa Şen’i tutukladı. Polis, daha sonra zanlı Deniz’in evinde de arama yaparak, 200 gram daha uyuşturucu ele geçirdi.

Toplam 400 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda tutuklanan Mustafa Deniz ile Melisa Şen, dün mesai bitiminin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, zanlı Mustafa Deniz ve kız arkadaşı Melisa Şen’in, dün bir otel odasında tespit edildiğini belirtti. Polis memuru, otel odasıyla Mustafa Deniz’e ait Gazimağusa’da bulunan ikametgah içerisinde gerçekleştirilen aramalar sonucunda, 400 gram ağırlığında, muhtelif sayı ve ebatlarda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içeren kağıtlar ele geçirdiklerini açıkladı.

Soruşturmanın dün itibarıyla başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, konu kağıt parçalarının analize gönderileceğini bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Mahkemede söz alan Mustafa Deniz, “uyuşturucu maddeler bana ait, Melisa’nın bir ilgisi yok” şeklinde konuştu.

Mahkeme, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.