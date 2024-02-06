Cep telefonları incelemede

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, yabancı şahıslara sahte çalışma ön izni çıkarılmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Moustafa Mia ile Sah Alom dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mesele kapsamında önceden tutuklanan Muhammad Alamin, suçsuz olduğu anlaşıldığından serbest bırakıldı. Polis, zanlıların birçok sahte çalışma ön izni çıkarttıklarına dair bazı kanıtlara ulaştıklarını ifade etti. Polis memuru, zanlıların cep telefonlarının incelendiği kaydedildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Söker, Moustafa Mia’nın, 2023 ile 2024 yılları arasında, 3 kişi adına sahte ön izin formu düzenleyerek sahtekarlıkla 600 dolar para temin edildiğini söyledi. Polis, 26 Ocak’ta, Ercan Havalimanı’ndan, sahtelenmiş ön çalışma izniyle giriş yapmaya çalışan yabancı uyruklu 2 şahsın tespit edildiğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma çerçevesinde, Moustafa Mia’nın konu belgeleri düzenlediğinin belirlendiğini aktaran polis, Moustafa Mia ve Sah Alom’un beraber kaldıkları evde yapılan arama sonucunda, toplamda 10 adet sahtelenmiş ön çalışma izin formu tespit edildiğini açıkladı. Polis, ev içerisinde, ayrı ayrı zarflarda, 17 bin 160 TL, 27 bin 640 TL ve 300 dolar nakit paraların da bulunarak emare alındığını bildirdi.

Polis, zanlıların cep telefonlarının incelendiğini ve bir birleriyle olan mesajlaşmalarında, çok sayıda sahte çalışma ön izin formu tespit edildiğini açıkladı. Polis, konu sahte izin belgelerinin çıktısının alınarak Muhaceret Dairesine gönderilip inceleneceğini belirtti. Polis, zanlıların cep telefonlarının DATA incelemesinin de sürdüğünü açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünü bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.