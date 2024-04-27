Prezervatifler tahlil edilecek

Girne’de meydana gelen toplu tecavüz olayıyla ilgili soruşturma sürüyor. Eğlence mekânında tanıştıkları 18 yaşındaki öğrenci kızı, bir bahane bularak, kaldıkları yere götürdükleri ve sırayla tecavüz ettikleri iddia edilen Yusuf Atan, İbrahim Arzakçı, Şehmus Kaya, Zülküf Kaya ve Baver Yaşar Cinsel dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep ederken, olay yerinde bulunan kanıtların analize gönderileceği belirtildi.

Ayrıca Tecavüze uğrayan İ.F.’nin bir kız arkadaşının olay gecesi eğlence mekanında olduğu, zanlılardan Arzakçı ile kaldığı yere gittiği bilgisi elde edildi. Bir süre sonra Arzakçı’nın mekanda eğlenmeye devam eden arkadaşlarını arayarak, eve götürdüğü kızın rahatsızlandığını söylediği, zanlıların daI.F.’ye, “Arkadaşın rahatsızlandı, eve gidelim” dediği öğrenildi.

Zanlıların I.F.’yi eve götürdükten sonra yatak odasına koyup sırayla tecavüz ettikleri iddia edildi. Olayın ardından zanlıların araçlarıyla kızları kaldıkları yere bıraktığı,I.F.’nin yaşananları ev arkadaşlarına anlattığı açıklandı.

I.F. ve 4 kız arkadaşının polise giderek, şikayetçi olmasıyla 5 zanlının tutuklandığı belirtildi.

Eğlence mekanına tanıştılar

Mahkemede iddiaları aktaran polis, zanlıların I.F. ve bir kız arkadaşıyla 13 Nisan 2024 tarihinde Girne’de bir eğlence mekânında tanıştıklarını söyledi.

Polis, I.F.’nin kız arkadaşının zanlı Arzakçı ile Girne’de kaldığı eve gittiğini belirtti.

Polis, daha sonra zanlıların I.F.’ye Arzakçı ile birlikte olan arkadaşının fenalaştığını söyleyerek, genç kızı Ömer Sami Coşar Sokakta bulunan bir apartman dairesine götürdüklerini söyledi.

Sırayla odaya girdiler

Polis, I.F.’nin zanlı Atan tarafından yatak odasına götürüldüğünü, yatağa itildiğini belirtti.

Polis, odaya art arda giren 5 zanlının sırayla I.F.’ye tecavüz ettiğini açıkladı.

Polis memuru, olay sonrasında Yaşar Atan ve Baver Yaşar’ın genç kızı kaldığı yere bıraktığını, kızın iki zanlılar yanından ayrılınca olayı 4 arkadaşına anlattığını söyledi. Polis, I.F. ile 4 kız arkadaşının polise gelerek, şikayetçi olduğunu belirtti.

Telefonları incelemede

Polis, genç kızın cep telefonunda zanlıların ikamet ettikleri dairenin konumunun tespit edildiğini, Türkiye' ye dönüşleri olduğundan valizlerini toplamış ve hava limanına gitmek üzere oldukları sırada tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların cep telefonlarının emare olarak alındığını, yapılan incelemede olayla ilgili videolar tespit edildiğini, akabinde PGM Data İnceleme uzmanları tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için yazışmalar yapıldığını söyledi.

Kanıtlar bulundu

Polis memuru, olay yeri inceleme uzmanı tarafından yatak odasındaki çarşaf ve kullanılmış 5 adet prezervatifin Türkiye’ye gönderilmek üzere emare alındığını belirtti.

Polis, zanlı Atan’ın ifadesinde I.F.’nin kendi rızası ile 5 kişiyle birlikte olduğunu söylediğini aktardı.

Zanlıların 14 Nisan ve 17 Nisan tarihlerinde mahkemeye çıkarılarak, toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını belirten polis, bu süre içerisinde 18 ifade alındığını, 3 aracın KGYS görüntülerinin ve araç şoförlerinin ifadelerinin temin edildiğini söyledi.

Polis, genç kız ve zanlılardan alınan kan örneklerinin Devlet Laboratuvarına alkol ve uyuşturucu madde tespiti için yollandığını ancak sonuçların henüz temin edilmediğini açıkladı.

2 kişiden yardım istedi

Polis, 25 Nisan 2024 tarihinde PGM Data İnceleme uzmanları tarafından yapılan incelemede genç kızın olay gecesi 2 kişiden yardım istediğinin belirlendiğini söyledi. Polis, Yusuf Atan, İbrahim Arzakçı ve Şehmus Kaya’nın cep telefonlarında videolar, Atan ve Zülküf Kaya’nın telefonunda yazdığı mesajların tespit edildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonuçları olduğunu, ayrıca cep telefonu incelemelerinin sürdüğünü ifade ederek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.