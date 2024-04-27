Gözler bu davada

Bafra Turizm Yatırım Bölgesi Pis Su Artırma ve Kanalizasyon İnşaatı Projesiyle ilgili çalışma raporunun 2 ayrı sayfasını sahteledikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanmalarına karar verilen iş insanı Tekin Arhun ve eski Turizm Planlama Müdürü Turgut Muslu dün yeniden hakim karşısına çıkarıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün yargılanacakları 23 davadan itham edildikten sonra tutuklu yargılanmalarına karar verilen 2 sanıkla ilgili davada dün yeni tanıklar dinlendi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme davayı 29 Nisan’a ertelerken, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Davanın dünkü oturumunda Savı Mustafa İldeniz Polis çavuşu Emre Daşkan ile Polis çavuşu Emre Daşkan tanık kürsüsüne çıkardı.

Sahte evrakta parmak izleri tespit edildi

Polis çavuşu Emre Daşkan, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yaptığını ve davaya konu ola EBİ raporlarındaki parmak izlerini inceleyen uzman olduğunu belirtti.

Daşkan, biri orijinal ve EBİ tarafından hazırlanmış diğeri ise Tekin Arhun ve Turgut Muslu tarafından sahtelenmiş olduğu ileri sürülen iki ayrı raporun sayfalarındaki parmak izlerinin; Tekin Arhun, Turgut Muslu ve Yılmaz Cefa’ya ait olduğunu tesit ettiğini söyledi.

Daşkan, toplamda 58 parmak izi tespit ettiğini, bunları raporladığını ve CD’ye de fotoğraflarıyla aktardığını belirtti.

Arhun’un Avukatı Süleyman Dolmacı Daşkan’ı sorguladı.

Daşkan Dolmacı’nın, “Yarın öbür gün bu dosya bir daha incelense ve ‘Başka parmak izleri de var denilebilir mi?” sorusuna ise “Evet” yanıtını verdi.

Dolmacı’dan sonra tanığı savunma avukatlarından Serhan Çınar da sorguladı. Çınar Daşkan’a parmak izi incelemesi yaparken, bir izin alınan diğer parmak izine benzeyip benzemediğine mi bakıldığını sordu.

Daşkan, “Hayır, biz kesin bir cevap veririz. Benziyor değil, ‘odur’ ya da ‘değildir’ tespitinde bulunuruz” dedi.

Parmak izinin kesin tespitinde 13 kriter kullandıklarını belirten Daşkan Çınar’ın, “Bunları Mahkemeye sunabilir misiniz?” sorusuna ise “Hayır, bunlar mikroskobik incelemelerdir” cevabını verdi.

Çınar, uzman polis Daşkan’ın 12 Haziran’da teslim ettiği sonuç raporuna konu belgenin “sahteleme yapıldığı” söylenen 3. ve 4. sayfalarında ilgili kişilerin parmak izlerinin olup olmadığını sorması üzerine “Hayır, yok” cevabını verdi.

İki raporda farklılıklar vardı

Mahkemede Savcılık ikinci tanık olarak ise İnceleme Uzmanı Polis Müfettiş Muavini Gülhan Menteş’i dinletti.

Menteş, ilgili iki raporla ilgili yaptığı incelemenin sonuç raporunu mahkemeye sundu.

İki raporda baskı tekniği açısından farklılıklar tespit ettiğini ve iki farklı yazıcıdan çıktığının belirlendiğini anlatan Menteş, incelemeleri teknik cihaz ve mikroskop yardımıyla yaptığını kaydetti.

Tutuklu yargılanmaya devam edilecek

Tanık sorgulamalarının sonunda savunma avukatları bir kez daha tutuksuz yargılama talep etti ancak Füsun Cemaller Bakanlığındaki, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan Ağır Ceza heyeti tutuklu yargılamaya devam edilmesine hükmetti.

Dava görüşülmek üzere 29 Nisan Pazartesi gününe ertelendi.

Arhun ve Muslu ne ile suçlanıyor?

Arhun ve Muslu; 2013 yılı 5-12 Aralık tarihleri arasında, 8 Haziran 2005 tarihli Bakanlar Kurulu tarafından “KKTC Bafra Turizm Yatırım Bölgesi Pis Su Artırma ve Kanalizasyon İnşaatı Projesi” için müşavir firma olarak atanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne (ODTÜ) bağlı EBİ’nin hazırladığı aylık çalışma raporlarından; 5 Haziran 2006-7 Temmuz 2006 dönemine ait raporun bazı sayfalarında sahteleme yapmakla itham ediliyor.