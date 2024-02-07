Asrın felaketi, asrın acısı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı, depremlerin yıkıma neden olduğu illerde anıldı. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde dualar okundu. Başta depremzedeler olmak üzere vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Osmaniye'de hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Vatandaşlar, geceyi sokakta geçirirken, saatler 04.17yi gösterdiğinde salalar okundu, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Osmaniye Belediyesi tarafından Adnan Menderes Mahallesi'nde depremde yıkılan Metin Tamer Sitesinin önünde düzenlenen anma programında vatandaşlar bir araya geldi. Programa Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Alanda kurulan sobanın çevresinde toplanan kalabalığa belediye ve Kızılay ekiplerince sıcak çorba, çay ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübü üyeleri, ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile Fakıuşağı Mahallesinde bulunan Samet Aybaba İzci Kampı ve Spor Kompleksi Tesisleri'nden, programın düzenlendiği alana kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

Malatya

Malatya'da depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Depremlerde birçok kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden ile Hakimbey Apartmanı'nın alanına karanfil bırakıldı.

Anma programı dualarla sona erdi.

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'daki tüm okulların ışıkları 04.17'te açıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin birinci yılı dolayısıyla kentteki okulların ışıkları yakıldı.

6 Şubat matemin simgesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay ve İskenderun’da saat 04.17'de depremin birinci yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle anıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her yıl 6 Şubat'ın matemin simgesi olacağını söyledi. Hatayın Vali Göbeği Kavşağında saat 04.17de düzenlenen etkinliğe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, depremde yakınlarını kaybedenler ve Hataylılar katıldı. Ellerinde meşaleler olan ve Türk bayrakları açan kalabalık, gerçekleştirdikleri sessiz yürüyüş ile Köprübaşı mevkisindeki Anıt Alanına gitti. Burada açıklamalarda bulunan din adamları kardeşlik, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı, hep birlikte dualar edildi.

İskenderun'da sessiz yürüyüş

Depremin büyük yıkımlara neden olduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kaymakamlık binasının önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Pac Meydanına yürüdü.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezin de yer aldığı kabalık, sessizce yürüyerek saat 04.17’de Pac Meydanına ulaştı.

Ebrar sitesi önünde anma etkinliği

Kahramanmaraş'ta geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde Ebrar sitesinde hayatını kaybedenler için enkazın bulunduğu alanda anma etkinliği düzenlendi. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde sirenler çaldı, hep birlikte 'sesimi duyan var mı?' diye seslenilirken, acı hatıraları canlanan vatandaşlar gözyaşı döktü.

Adıyaman

Adıyaman'da felaketin yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi. Saat 04.17de binlerce kişi, depremde duran saat kulesinin önüne kadar yürüyüp, hayatını kaybedenleri andı. Saat kulesinin önüne karanfil bırakan kalabalık, ellerindeki siyah beyaz balonları gökyüzüne bıraktı. Anmada, sela ve depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.

Adana

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 04.17'de anma programı yapıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın da olduğu alanda anma etkinliği düzenlendi. Depremde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Alanda toplananlara Seyhan Belediyesi ekiplerince su ve çorba ikramında bulunuldu. Programda saat 04.17'de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Program, protokol üyelerinin ve vatandaşların enkaz alanına mum yakıp karanfil bırakmasıyla sona erdi.



Çocukların mezarına balonlar bırakıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meyana gelen depremlerin ağır şekilde etkilediği illerden Hatay'da, çok sayıda çocuk da yaşamını yitirdi. Çocukları anmak için buluşan grup, Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'ndaki miniklerin mezarlarına oyuncaklar ve balonlar bıraktı. Depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarının da katıldığı programda, mevlit okutulup, dualar edildi.