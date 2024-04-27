Satmak için getirdik

Girne’de düzenlenen Zehir Torbası Operasyonu’nda 21 adet yarım, 395 adet tam toplam 416 adet extacy hap, 5 adet canlı tabanca mermisi ve uyuşturucu madde satışından edilen 865 Sterlin ve 6 bin 350 TL nakit parayla yakalanan 19 yaşındaki Baran Soran ile 23 yaşındaki Mehmet Salih Ekinci dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne’de bir işletmede garson olarak çalışan iki zanlının uyuşturucu hapları satmak için ülkeye getirdiklerini itiraf ettikleri açıklandı.

Polis, zanlıların “extacy ithal alma verme ve tasarruf, kanunsuz patlayıcı madde ithal, taşıma ve tasarrufu” suçlarından tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldıklarını söyledi.

Polis memuru, 23 Nisan 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Zehir Torbası Operasyonu’nda Girne'de Gazi Ahmet Aksu Sokak üzerinde şüpheli görülen Baran Soran’ın üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahında arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada çeşitli renk ve ebatlarda 395 adet tam ve 21 adet de yarım extacy hap, 5 adet canlı tabanca mermisi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 865 Sterlin ile 6 bin 350 TL nakit para tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Suçlarını itiraf ettiler

Polis memuru, zanlı Soran’ın yanı sıra suçla bağlantısı tespit edilen Mehmet Salih Ekinci’nin de tutuklandığını belirtti.

Polis, Girne’de garsonluk yapan zanlıların verdikleri ifadelerinde söz konusu uyuşturucu hapları Türkiye’den KKTC’ye satmak için getirdikleri yönünde ifade verdiklerini söyledi.

Polis, emare alınan uyuşturucuların analize gönderildiğini ancak henüz sonuçların çıkmadığını söyledi. Aranan şahıs olduğunu, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.



