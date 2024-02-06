Yargısı güneyde

Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarını esas sahiplerinin onayı olmadan satılmasıyla ilgili 1 Ocak 2024 tarihinde İtalya’nın başkenti Roma'da tutuklanan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe'nin eşi, avukat Akan Kürşat'ın Güney Kıbrıs'a iadeyi kabul ettiği belirtildi.

İtalya'da bugün yeniden hakim karşısına çıkması beklenen Kürşat'ın yakın zamanda Güney Kıbrıs’a iade edileceği kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Politis gazetesinin haberine göre, Kürşat, 1 Şubat'ta avukatları aracılığıyla iade edilmeyi kabul etti. Haberde, Rum polisinin Kürşat'ı Güney Kıbrıs'a getirmek için hafta içinde İtalya'ya gitmesinin beklendiği ifade edildi.

Rum Polis Sözcüsü Christos Andreou'ya göre, Kürşat büyük olasılıkla Güney Kıbrıs'a geldikten sonraki gün mahkemeye çıkarılacak, ardından Lefkoşa Polis Merkezide hücrede tutulacak.

Ne olmuştu

Akan Kürşat, tatil için gittiği İtalya’nın Roma şehrinde Avrupa Tutuklama Emri uyarında kaldığı otelde gözaltına alınmıştı.

Kuzeydeki Rum mallarının yasa dışı satışına ön ayak olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Kürşat, Roma’da mahkemeye çıkarılmış, hakkında tutuklu kalması yönünde karar verilmişti.

Kürşat hakkında 2007 yılında bir tutuklama emri bulunduğu ortaya çıkmıştı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs Cumhuriyetinin Avrupa Birliği ülkesi olduğunu, söz konusu suçlamanın Kıbrıs’ta gerçekleştiğini öne sürerek, Kürşat’ı yargılamak için iadesini talep etmişti. Kürşat, 16 Ocak 2024 tarihinde mahkemeye çıkarılmış, güneydeki cezaevinde can güvenliği olmadığını belirterek, iade talebi reddetmişti.

