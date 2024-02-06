Kilitkaya köyü sakinlerinden 32 yaşındaki Huriye Zabitler ve iki çocuğunun cumartesi gününden beri kayıp olduğu bildirildi.
Polis Basın Subaylığı‘ndan verilen bilgiye göre; Huriye Zabitler, 6 yaşındaki Feride Ecem Zabitler ve 4 yaşındaki İsmail Zabitler‘i de yanına alarak önceki gece saat 23.00 sıralarında evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.
Polis, anne ve çocuklarını görenlerin”155 Alo Polis” hattına ihbarda bulunmasını istedi.
Görenler polisi arasın
Cumartesi gününden beri kayıp olan anne ile 2 çocuğu aranıyor
Kilitkaya köyü sakinlerinden 32 yaşındaki Huriye Zabitler ve iki çocuğunun cumartesi gününden beri kayıp olduğu bildirildi.
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