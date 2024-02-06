Görenler polisi arasın

Kilitkaya köyü sakinlerinden 32 yaşındaki Huriye Zabitler ve iki çocuğunun cumartesi gününden beri kayıp olduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığı‘ndan verilen bilgiye göre; Huriye Zabitler, 6 yaşındaki Feride Ecem Zabitler ve 4 yaşındaki İsmail Zabitler‘i de yanına alarak önceki gece saat 23.00 sıralarında evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

Polis, anne ve çocuklarını görenlerin”155 Alo Polis” hattına ihbarda bulunmasını istedi.

