İhbar niteliğinde

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Makine Mühendisleri Odası, Kalecik III Sözleşmesi hakkında hazırladıkları teknik raporu KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal’a sundu.

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Kalecik III Sözleşmesi ile ilgili basında yer alan açıklamaları sonrasında Sayıştay’ın kendilerinden ihbar şeklinde bir rapor hazırlamalarını istediğini anlattı.

Açıklamaya göre, Kalecik III Sözleşmesi hazırlanırken yasal mevzuatın göz ardı edildiğini savunan Yarkıner, yaptıkları inceleme sonucunda KIB-TEK’ten haksız kazanç elde edildiğini tespit ettiklerini söyledi.

Toplum menfaatine zarar veren yolsuzluklara karşı Makine Mühendisleri Odası olarak sessiz kalamayacaklarını belirten Yarkıner, “Bugün bu ziyaret ile bir ateş yakıyoruz” şeklinde konuştu.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu da, 10 ay önce Kamu İhale Yasası’nda yapılan değişiklik ile AKSA firmasına ülkenin yüzde elli enerjisinin “peşkeş çekildiğini” savundu.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal da, soruşturmaların sonuçlanarak, yanlış yapanların bedellerini ödemesi gerektiğini belirterek, bu mücadelenin tüm ülkeye yayılacak örnek bir dayanışma olmasını ümit ettiğini kaydetti.

