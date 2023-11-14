‘Enflasyon daha da yükselecek’

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi’nde “devlet ve ekonomi” konulu konuşma yaptı, ülkede, özellikle elektrik fiyatlarındaki artışla pahalılaşma yaşanacağı uyarısında bulundu.

Erhürman, Meclis’te iç tüzüğün 62. maddesi uyarınca söz aldı ve ilk olarak ekonomiye değindi.

Maliye Bakanı’nın ekonomiye ve hayat pahalılığına yönelik açıklamalarına işaret eden Erhürman, şu anda hayat pahalılığının yüzde 33 civarında olduğunu, yapılacak hayat pahalılığı artışının ise yüzde 48 civarı açıkladığını kaydetti.

Elektrikteki artışla, ülkede ciddi bir pahalılaşma dönemine girildiğini ifade eden Erhürman, bunun piyasaya enflasyon, pahalılık getireceğini kaydetti.

Erhürman, hükümetin nasıl hesaplar yaptığını bilmediğini ancak bu açıklamaların personel giderleri dikkate alınarak piyasayı şimdiden pahalılaştırdığını kaydetti.

"Erhürman, "Şu anda hayat pahalılığında yüzde 33 isek ve 48 açıklamışsak, piyasa buna göre önlem alacak. Hayat ciddi şekilde pahalılaşacağı için 'biz de kendi fiyatlarımızı, personel giderlerimizi bunun üzerinden hesaplamak zorundayız' diyecek. Tam da yılbaşı alışverişlerinin yapılacağı döneme gelen bu açıklamaların, fiyatlara yansıyacağını öngörmek için kahin olmaya gerek yok. Bu beklenti, -yani HP'nin artması- piyasa pozisyonunu alacak ve bunu fiyatlarına yansıtacak. Bu farkında olarak veya olmayarak piyasaya enflasyonist bir etki yapacak" diye konuştu.

Bunların ciddi işler olduğunu, ayrıntılı hesaplar yapılması gerektiğini, çünkü yüzde 48 açıklamasının piyasaya pahalılık getireceğini ifade eden Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yerel seçimlere de işaret etti. Erhürman, dövizde dalgalanma olabileceğinin konuşulduğunu, o yüzden ülkede piyasayı daha da pahalılaştıracak adımlardan geri durulması gerektiğini belirtti.

Meclis Başkanı’nı da eleştiren Erhürman, “Cumhuriyet Meclisi Başkanı” gibi değil, “kral” gibi davrandığını öne sürdü.

Nüfus konusuna da değinen Erhürman, İçişleri Bakanı’nın “bilmem” dediğini, kendisinin de Başbakanlık yaptığını ancak “bilmediğini” ifade etti, ancak bir projeksiyon olduğunu, bunun bütçede yer verilerek ve verilere dayandırılarak tamamlanabileceğini kaydetti.

Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, hayat pahalılığı ve KDV oranları ile ilgili sorulara cevap vermek amacıyla söz aldığını ifade ederek, bütçeye işaret etti, alınan enflasyon öngörülerine göre genel bütçenin hazırlandığını belirtti.

Berova, bu konuda rakamlarla detaylı bilgi verdi, hayat pahalılığı oranını da buna göre hesapladıklarını, açıklanan yüzde 48’lik rakamın da öngörülen bir rakam olduğunu, düşebileceğini veya yükselebileceğini anlattı.

Rakamların kamuoyundan saklanmadan şeffaflık içinde tartışıldığını ifade eden Berova, KDV oranlarına da değindi ve bu alanda kayıt dışılık yaşandığını, güçlü bir otomasyon sistemine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Berova, KDV oranlarının global veya yüzde yüz artırılacak diye bir durumu olmadığını, bazı KDV oranlarının yeniden düzenlenebileceğini, zaten Maliye’nin her zaman bu tür çalışmalar içinde olduğunu, vergide adaletin sağlanmasına önem verdiklerini anlattı.

Berova, otomasyon sistemiyle birlikte “kafaya göre fiyat” yapılamayacağını, vergilendirmenin daha adaletli bir hal alacağını, fiyat denetiminin de sağlanacağını belirterek, bütçe görüşmelerinde daha detaylı teknik bilgiler verebileceklerini kaydetti.

Töre: Krallık yürütmüyorum

Meclis Başkanı Zorlu Töre de, Meclis’in demokratik bir şekilde idare edildiğini ifade ederek, demokrasinin beşiğinin Meclis olduğunu, bunu göz ardı ederek hareket etmediğini, özellikle muhalefete daha fazla tolerans göstermeye çalıştığını söyledi.

Töre, eleştirilere saygı duyduğunu ancak demokrasiyi ihlal etmediğini, “krallık yürütmediğini” ifade etti, “Bunları kesinlikle reddeder, iade ederim. Meclis'i demokratik şekilde yönetmek için elimden gelen gayreti gösteriyorum” dedi.

Töre, yurt içi gezilerinde yanında koruma ordusu değil, bir kişi bulunduğunu söyledi.

Töre, bir soru üzerine, "eşinin arabasına 001 makam plakası taktığını" ama bunda bir çıkarı olmadığını kaydederek, makam aracının arıza yapması üzerine ziyaretlerine gitmek için başka araç kullandığını, Meclis'in itibarı doğrultusunda en iyisini yapma gayreti içinde olduğunu, suistimal yapılmadığını, kural hatası olabileceğini ifade etti.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Meclis’e gereken katkıları sağladığını, protokole 6 milyon TL kaynak konulduğunu belirterek buna teşekkür edilmesinin bilinmesini isteyen Töre'nin, “Meclis Divanı'nda bazı vekillerin Türkiye’den gelen ekiplere yemek verilmesine karşı çıktığını ancak gelip yemekleri yediğini” söylemesi üzerine tartışma çıktı, Töre, “yalancılıkla” suçlandı.

Özdenefe: Yalan söylüyor

CTP Milletvekili, Meclis Başkanı Fazilet Özdenefe de, Töre’nin “yalan” söylediğini üzülerek söylemek istediğini ifade ederek, Töre’nin yemeğe yönelik geriye dönük karar aldırmaya çalıştığını söyledi.

Tufan Erhürman da yeninden söz alarak, “yalan üstüne yalan” konuşan bir insana bu vakitten sonra saygı göstermelerini beklememesini istedi. Erhürman, doğru söyleyen birinin salondan kaçmadan oturup tartışabileceğini, tutanakları getirebileceğini ifade etti, eleştirilerde bulundu.