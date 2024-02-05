Güzel bir anı oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet etkinlikleri çerçevesinde, 30 Ocak 2024 Salı günü, saat 18.00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Mezuniyet Resepsiyonu gerçekleştirildi.

DAÜ mezunlarının ve başarılarında payı olan velilerinin DAÜ personeliyle bir araya geldiği resepsiyona; DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, misafir üniversite rektörleri, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri, DAÜ ve misafir üniversite rektör yardımcıları, DAÜ senato üyeleri, öğretim üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı. Katılımcılar, resepsiyonda sahne alan Retro Çalgıcıları eşliğinde güzel bir akşam geçirdi.

