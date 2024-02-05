Adalet istiyoruz

Filiz SEYİS

Türkiye’de 6 Şubat depreminde Adıyaman’da bulunan İsias Otel’de hayatını kaybeden çocuklardan bazılarının babaları, hayattan hiçbir beklentilerinin kalmadığını, kendileri için bir planları olmadığını anlatarak, artık tek amaçlarının çocukları için adaletin sağlanması için mücadele etmek olduğunu vurguladı.

Babalar, sanıkların, çevrimiçi yöntemle katıldığı mahkemede sergiledikleri tutumu “laubali, vicdansız, kırıcı, yıkıcı” gibi ifadelerle tanımlayarak, olası kast ile yargılanmaları ve adalet istemlerini yineledi.

Tülek: Karşımızdaki insanlar çok vicdansız…

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Asya Tülek’in babası Mehmet Tülek, depremin ardından Adıyaman’a gittiklerini ve enkazı gördüklerini hatırlatarak, “Biz enkazdaydık, neyin ne olduğunu biliyoruz. Bunun mücadelesini yapmak gerçekten çok acı. Çok somut şekilde gördüğümüz bir şeyi açıklama gereğinin oluşması çok yorucu…” dedi.

Mahkemede yaşananlara değinen Tülek, sanıklarla ilgili de yorumda bulunarak, “Karşımızdaki insanlar çok vicdansız, çok yüreksiz insanlar… Çok somut yalanlar vardı orada…” diye konuştu.

Davanın ilk gününde sanıkların ifadelerinin dinlendiğini kaydeden Tülek, bazı sanıkların “saçmaladığını”, bazılarının kendileri ile alay eder gibi laubali tavırlar sergilediğini anlatarak, “Çok kırıcıydı” dedi.

Gençalioğlu: Artık bu işin kaçarı yok

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Disiplin Kurulu üyesi, Hayal Gençalioğlu’nun babası Yaşar Kemal Gençalioğlu da, beklentilerinin sorumluların en ağır cezayı alması olduğunu vurguladı.

İsias Otel’in nasıl yapıldığının da, bunun sonuçlarının da ortada olduğunu anlatan Gençalioğlu, “Her şey ortadadır. Bilirkişilerin raporları, sonradan alınan örnekler… Bunların göz önünde bulundurulmasını, hiçbir detayın atlanmamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İsias Davası’nın kamuoyunun gündeminde olduğunu ve bunun Kıbrıs’taki birlik ve beraberlik neticesinde başarıldığını kaydeden Gençalioğlu, “Artık bu işin kaçarı yok” dedi.

Sanıkların tutukluluklarının devamı kararını olumlu olarak değerlendiren Gençalioğlu, davanın uzun süreceği tahmininde bulunarak, “vicdansız” olarak nitelediği sanıkların olası kast ile yargılanmalarını istedi.

Nurluöz: O günleri tekrar yaşadık…

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Denetleme Kurulu Üyesi, İzcan Nurluöz’ün babası İhsan Nurluöz, İsias Otel’de işlenen suçun karşılığının olası kast olduğunu belirterek, bunun gerçekleşmesi için medya ve kamuoyu baskısının önemine vurgu yaptı ve İsias Davası’nda bu baskının olduğunu söyledi.

Dava için Adıyaman’a gittiklerine karmaşık duygular hissettiklerini anlatan Nurluöz, “Öfke, hayal kırıklığı, umutsuzluk, her türlü duyguyu orada yaşadık… Dört gün sürmesi çok yıpratıcı oldu, o günleri tekrar yaşadık… Ama yine bir artı olarak gördüğüm, bir mahkemenin 8-10 ayda tamamlayacağı süreci biz dört güne sığdırdık… Bu aslında olayın bir an önce sonuçlanması için yapılan bir hamle. Mahkemenin çok uzatma niyeti olmadığını da gördük…” ifadelerini kullandı.

Kılıç: Tansiyonumuzu yükseltip gitti

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Havin Kılıç’ın babası Recep Kılıç da, Bozkurt ailesinin “laubali” tavırlarına işaret etti ve avukatlarının oluşturduğu bir kurgu üzerinden hareket ettiklerini anlattı.

Duruşmada verilen “yalan” ifadelere örnekler de veren Kılıç, “İfadeye gelip ‘40 saniyede binadan çıktım’ diyen vardı. Dönüp bakmış otelin yıkıldığını da görmüş… Ama ben uyanık olmama rağmen 5-10 saniye arasında yataktan çıkamadım… Kurgulanmış bir olayı geldi anlattı bize ve tansiyonumuzu yükseltip gitti. Değişik duygular yaşadık” dedi.

Tülek: Biz hala inanmıyoruz çocuklarımızı kaybettiğimize…

Babalar, depremden sonra kendileri için bir planları, beklentileri kalmadığını da anlatarak, bundan sonra tek amaçlarının çocukları için adalet sağlanması ve eğitime, çocuklara katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Mehmet Tülek, “Bu saatten sonra kendimiz için bir planımız yok” diyerek, çocuklarının yapamadıklarını kısmen de olsa yapmak istediklerini söyledi. Tülek, “Bizim çocuklarımız gerçekten çok değerli çocuklardı, bu hayata dokunacak çocuklardı. Biz onlar için mücadele ediyoruz. Onların yapamadıklarını kısmen de olsa hayata geçirmek için uğraşıyoruz. Bu davanın emsal dava olması için uğraşıyoruz. Biz hala inanmıyoruz çocuklarımızı kaybettiğimize. Onlar için mücadele ediyoruz…” ifadelerini kullandı.

Yaşar Kemal Gençalioğlu da, “Bizim hayattan bir beklentimiz yok. Bizim şu an tek amacımız bu insanların gereken cezayı almaları… Gereken cezayı almaları için sonuna kadar uğraşacağız” dedi.

İhsan Nurluöz ise, “Bizim bireysel olarak hiç birimizin bir gelecek beklentisi yok… Ama birbirimize kenetlendiğimizde, çocuklarımız için adaleti sağlamak adına verdiğimiz mücadele ve eğitime, çocuklara katkı sağlama adına hedeflerimiz var” diye konuştu.

Ara karar açıklanmıştı…

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel’e ilişkin dava 4-7 Ocak tarihlerinde görüşülmüş ve ara karar açıklanmıştı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dört gün süren duruşmalar sonunda tutuklu olan 11 sanıktan 5’inin, “Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Erdem Yıldız, Halil Bağcı ve Mehmet Fatih Bozkurt’un” tutukluluk halinin devamına; adli kontrolle serbest olan 6 sanık, “Bilge Açık, Hasan Aslan, Mehmet Göncüoğlu, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt’un” durumunun da aynen devam etmesine karar verilmişti. Mahkeme kararına göre, bir sonraki duruşma 26 Nisan 2024’te yapılacak.