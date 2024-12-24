Cesur olun

Abdullah SUİÇMEZ-Serdar ŞENGÜL

Kara sınır kapılarında muhaceret kontrolü için uzun süre beklemek zorunda kalan Kıbrıslı Türkler ve Rumlar; yeni kapıların açılması konusunda liderlerin harekete geçmesini istiyor. Geçiş süresinin dün bir saati aştığına dikkat çeken vatandaşlar “halkın beklentileri görmezden gelinemez. Liderlerin cesaretli adımlar atarak yeni kapı açmasını istiyoruz” dedi. Aynı şekilde Kıbrıslı Rumlar ve adada yaşayan yabancılar da yeni kapıların açılmasını istedi.

Kuzeye geçen Kıbrıslı Rumlar daha çok benzin ve mazot alımı yaparken, Türkler de etin yanı sıra bazı tüketim maddelerini güneyden karşılıyor. Vatandaşlar; arada fiyat farkı olduğu sürece güneye geçişlerin artarak süreğini söylüyor.

Yılbaşı alış-verişinin yanı sıra büyük alış-veriş merkezlerinde güzel vakit geçirdiğini belirten vatandaşlar, KKTC yetkililerinin çarşıyı ucuzlatma yönünde adım atmadığını belirterek “eğer para güneye akıyorsa bunun başlıca sorumlusu halkı buna mecbur edenlerdir” dedi.

Son zamanlarda sağlık sorununun yanı sıra konaklama ve casino amaçlı geçiş yapanların sayısındaki artış da dikkat çekiyor. Taksiciler; varlıklı Kıbrıslı Türklerin özellikle hafta sonları Limasol’daki lüks otelde konakladıklarını ve casinoya girdiklerini belirterek, güneydeki casinoların 21 yaş üstü yerlilere açık olduğunu’ söylüyor.

Ne dediler…?

Cevdet Aktepe

“Eşim ile beraber güneye geçmeye çalışıyoruz yaklaşık 30 dakikadır trafikteyiz. Yakında yeni sınır kapılarımız açılacak buna inanıyorum.”

Cemre Maniga

“Kapılardaki sorunların çözülmesi en büyük beklentimizdir. Yaklaşık 40 dakikadır bu kuyrukta bekliyoruz yetkililerden bu sorunun çözümü için çalışma bekliyoruz.”

Beha Köse

“Gezmeye gidiyoruz eğer ucuz şeyler varsa da alırız. Genelde gıda ve giyim ürünleri güneyde çok daha ucuz. Sınır kapısında oluşan trafik vaktimizi alıyor yeni kapıların bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor.”

Volkan Volkan

“Uzun zamandır güneye geçmedim, eğer uygun bir şeyler bulursam almayı düşünüyorum. Kuzeyden daha ucuz ürünler mevcut bunu değerlendirme taraftarıyım. Ancak bu trafikte beklemek vakit kaybı umarım ki yeni kapılar bir an önce açılır.”

Merah Lordoğlu

“Yaklaşık yarım saattir bu kuyrukta bekliyoruz. Yeni kapılar açılırsa bu sıkışıklık önemli ölçüde azalacaktır.”

Ali Karapaşa

“Larnaka’ya yolcu almaya gidiyorum. 2 saat erken yola çıktım. Dilerim ki yeni kapılar açılır ve bu sorun ortadan kalkar. Rumlar akaryakıt için kuzeye geliyor, Türkler alışveriş için güneye gidiyor. Her iki tarafta da geçiş oluyor, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için çözüm bulunması lazım. Her iki tarafın ekonomisine faydası olur.”

Engin Birgin

“Çözüm tek taraflı olmaz çift taraflı olması lazım. Eğer kimlikle geçişlerde bu kadar prosedür uygulamazlarsa geçişler rahatlar. Güneyde et, yeşillik ve bazı ürünler daha ucuz, insanlar bu nedenle geçiş yapıyor.”

Mustafa Derat

“Güneyde 10 dakikalık işimiz var, bir saattir kapıda bekliyoruz. Artık bir çözüm şart oldu.”

Ahmet Özsavcı

“Tam anlamıyla rezillik, ikinci bir kapı açılsın, araçlı geçişler rahatlasın. Haspolat veya Alayköy’de kapı açılılarsa herkes için iyi olacaktır.”

Eda Kurtuza

“Bir saati aşkın süredir bekliyoruz, yoğunluk var. Her zaman bu sıkışıklık yaşanıyor. İnsanlar yaşanan trafik kaosundan dolayı bir biriyle kavga etmeye başladı.”

Toprak Özerdem

“Bir saat bekledik, alışverişe gideceğiz. Bir çözüm bulunmalı, mesela elektronik sistem kurulabilir.”

Alpay Erişen

“İnsanlara eziyet ediyorlar, ne yollarımızda ne sınır kapılarında hayır yok. Devlet dairelerinde oturuyorlar, vatandaş umurlarında değildir. Rezalet bir durum, siyasiler Türkiye’ye gezmeye gideceklerine ülkedeki sorunlarla ilgilensinler. İnsanlar daha ucuza ürün almak için güneye gidiyor. Ayrıca orada denetim olduğu için insanlar ilaçlı sebze-meyve yemiyor, bizde ise zehirli ürünler vardır.”

Yılbay Aksökmen

“Yine bir saati aşkın yoldayız. İzinlerle kontrollerle bu iş yürümeyecek transit geçişler olmalıdır. Güneyde birçok ürün ucuz olduğu insanlar gidiyor, yoksak burada bu kadar kuyruk olmazdı.”

Süleyman Emin

“Esas marketlerde ucuzluk var. Geçen hafta alışveriş yaptım, kuzeyde 100 euro olan ürünleri güneyde 60 euroya aldım.”

Behiye Adzor

“Eşim İngiliz, Noel için alışverişe gidiyoruz ancak her zaman olduğu gibi yine saatlerce bekliyoruz. Yeni kapılar açılması gerekiyor.”