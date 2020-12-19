Güney Kıbrıs 5G’ye resmen adım attı

İlk 5G şebekelerinin, 2021 yılının ilk üç ayında Güney Kıbrıs’ta çalışmaya başlamasının beklendiği haber verildi.

Rum kesiminin resmen 5G yörüngesine girdiğini ve ilgili izinlerin 2021 yılının Ocak ayı içerisinde verilmesinin beklendiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Araştırma Müsteşarlığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, 5G şebekelerinin kurulması ve çalışmasıyla ilgili radyo frekansı spektrumu kullanma haklarının verilmesiyle ilgili prosedürün dün tamamlandığını ve Rum kesiminin resmen 5G dönemine katıldığını belirtti.

İhale çerçevesinde toplam 41,6 milyon Euro değerindeki 700 MHz ve 3,6 GHz’lik radyo frekans spektrumlarının satışa sunulduğunu yazan gazete, ihaleye ilgili değerlendirme kriterlerini tamamlayan 4 şirketin teklif verdiğini ve bunların Rum Telekomünikasyon İdaresi (CYTA), Epic LTD. Cablenet Communication Systems PLC ile Primetel PLC olduklarını belirtti.

Önümüzdeki günlerde başarılı olan teklif sahiplerinin geçici kazanan olarak ilan edileceklerini yazan gazete, ilk 5G şebekelerinin 2021 yılının ilk 3 ayında faaliyete başlayacaklarını yineledi.