Müzik ve eğlence

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin her yıl düzenlediği ve ülkenin en önemli festivalleri arasında yer alan Gençlik Festivali büyük ilgi görüyor. Gönyeli Çemberi’nde düzenlenen ve önceki akşam başlayan Gençlik Festivali’nin ilk gecesinde Nova Norda, Osman Tuğsal, Emircan İğrek ve İkiye On Kala sahne aldı. DJ Coşkuner ve yerli gruplardan Serenad’ın harika performanslarının da yer aldığı festivalde dans gösterileri ile yerli sanatçılarla müzik dolu bir gece yaşandı.

Müzik, eğlence ve lezzet dolu bir atmosferle coşan katılımcılar, Gönyeli Çemberi’ni doldurdu.