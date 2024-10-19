Müzakere tarihi belirlenecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 15 Ekim’de New York’ta gerçekleştirilen gayri resmi yemeğin ardından BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary A. DiCarlo’nun Ada’ya gelmesini ve AB’nin müdahil olmasını bekliyor.

Hristodulidis’in Euronews’a verdiği röportajı aktaran Fileleftheros, Hristodulidis’in şu anda genişletilmiş görüşmenin tarihinin belirlenmesini, o tarihe kadar da DiCarlo’nun, görüşmeden sonuç çıkması için hazırlık amacıyla temaslarda bulunmasını beklediğini yazdı.

Habere göre “bu görüşmenin hazırlığını BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo yapacak.” diyen Hristodulidis DiCarlo’nun BM Genel Sekreter temsilciliği rolü üstleneceğini, sonraki adımları görüşmek üzere Ada’ya da gelmesini beklediğini anlattı. BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo’nun, BM’nin en üst seviyedeki ikinci kişisi olması nedeniyle çok önemli bulduğunu da kaydetti.

Hristodulididis DiCarlo’nun misyonunun devamı olarak görüşme tarihinin belirlenmesini beklediğini, sonuç çıkabilmesi için görüşme tarihine kadar ön hazırlık yapılması gerektiğini belirterek “Toplantıya, sadece tekrar edelim ve sonuç çıkmasın diye gitmeyelim çünkü bu önemli” ifadesini kullandı.

Görüşme kombinasyonunun da aynı geçmişte olduğu gibi 5’li olacağına inandığını, böyle bir görüşmede üç garantörün de yer alacağını, herhangi birinin katılmayı reddedeceğine inanmadığını anlatan Hristodulidis “Türk tarafı hep dörtlü (İngiltere olmadan) görüşme talep etti, böyle bir şey olamaz” dedi.

Nikos Hristodulidis herhangi bir inisiyatifin, bir görüşmenin BM kararlarıyla belirlenmiş çerçeve içerisinde olacağının Rum tarafı için kesin ve net olduğunu da belirtti.

