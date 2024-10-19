Kurslar ücretsiz verilecek

Deneyap Teknoloji Atölyeleri için son başvuru tarihi 28 Ekim olarak açıklandı. Açıklamaya göre başvuru 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf ve 9. sınıfta okuyan öğrencilere açık. Başvuran adaylar 2-3 Kasım tarihlerinde Lefkoşa Türk Lisesi’nde yapılacak sınava katılacak. Sınav, matematik, fen, algoritma ve genel kültür konularından toplam 40 sorudan oluşacak.

Başvurular, www.deneyap.org ve www.t3kys.com adreslerinden yapılabilecek. Adaylar, başvuru sürecini t3kys.com üzerinden takip edebilecek.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde ortaokul ve lise olmak üzere iki farklı düzeyde eğitim veriliyor. Eğitim süreci, ilk 24 ay proje temelli dersler ve son 12 ay takımlar dönemi olmak üzere 2 aşamadan oluşuyor.

Çocuklar çağı yakalıyor

Atölyelerde tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, ileri robotik, malzeme bilimi ve nanoteknoloji, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri yüz yüze; yazılım teknolojileri, siber güvenlik, yapay zeka ve mobil uygulama dersleri veriliyor. Öğrenciler, teknoloji eğitiminde atölyede kullandıkları eğitim içerikleri ile ilişkili malzeme ve ekipmanlarla erken yaşta tanışıyor.

11 farklı program

11 farklı program başlığında 36 ay süren bu eğitimler öğrencilere tamamen ücretsiz olarak sunulurken, öğrencilerin Deneyap Teknoloji Atölyelerine katılabilmesi için aşamaları başarıyla tamamlamaları gerekiyor. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim alan öğrenciler teknoloji alanında almış oldukları eğitimleri, bilgi ve tecrübeleri kullanarak her eğitim sonunda proje şenliklerine katılıyor. Bu şenliklerde öğrenciler özgüven kazanarak takımlarını kurup mentorleri eşliğinde ulusal ve uluslararası olmak üzere TEKNOFEST gibi yarışmalara hazırlanıyor. Eğitimlere paralel olarak Deneyap öğrencilerinin sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla teknik ve bilimsel geziler, piknik ve kamp programları da gerçekleştiriliyor.