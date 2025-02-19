Öfkesine yenildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, geçtiğimiz Pazar akşamı eşiyle tartışan Baybora Gürbüz, kavga esnasında genç kadının sağ kolunu bükerek kırılmasına neden oldu. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı, dün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şener, zanlının, 16 Şubat saat 21.00 sıralarında, ikametgahı olan apartman dairesinde, eşi A.G. ile tartıştıkları esnada, sağ kolunu bükerek, kırık oluşmasına neden olduğunu açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının, 20 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve bir kefilin, 400 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla serbest bırakılmasına emir verdi.

