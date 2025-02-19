Teminatla serbest

Lefkoşa’da bir evde düzenlenen partide alkol aldıktan sonra uyuyan kadına tecavüz etmekle suçlanan Evrim Karakaş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 00.15’de Lefkoşa’daki bir ikametgahta yatak odasında alkollü ve uyur halde olan T.M.’ye tecavüz ettiğini söyledi.

Polis, şikayetin 21 Temmuz 2022 tarihinde yapıldığın ancak zanlının ifadesi alınmadan önce yasal olarak Lokmacı Kara Sınır Kapısından çıkış yaptığının tespit edilip aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının 10 Şubat’ta Metehan Sınır Kapısından ülkeye giriş yaptığı esnada yakalandığını belirtti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 8 gün ek süre alındığını söyledi. Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirildiğini ancak henüz rapor çıkmadığını belirtti. Polis, ayrıca zanlı ile müştekiden kan örneği alındığını, DNA incelemesi için Türkiye’ye gönderileceğini kaydetti. Polis, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki etmeyeceğini, meselenin ciddi ve ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini, zanlının olaydan sonra güneye kaçtığını ve 2 yılı aşkın süreyle orada kaldığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlının avukatı tutuklu yargı talebine itiraz edince duruşma gerçekleştirildi. Duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, zanlının 150 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500'er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

