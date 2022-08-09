Çete cezaevinde

Lefkoşa’da bir evden hırsızlık yaptıkları ve birçok yeri soymaya kalkıştıkları iddia edilen Sevim Çiftyürek, Sultan Durmazer ve Seycan Arıkan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ülkeye turist vizesiyle gelen ve Marmara bölgesinde bir evi soyan zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada geçtiğimiz haziran ayında ülkeye gelen 4 kişinin Marmara bölgesinde hırsızlık yaptıkları, daha sonra Türkiye’ye gittikleri açıklandı. Zanlılardan 3’ünün tekrar ülkeye giriş yaparken yakalandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Haziran 2022 tarihinde Marmara’da bir şahsa ait eve girildiğini,18 adet ziynet eşyası ve

2 adet Swaroski takının çalındığını anlattı. Polis, yapılan soruşturma sonucu hırsızlık suçunu 4 kadın zanlının işlediğini ve tümünün kimlik bilgilerini 4 Haziran’da tespit ettiklerini açıkladı.

Kimlik bilgileri tespit edilen zanlıların aranan şahıslar listesine eklendiğini ifade eden polis, üçünün 28 Temmuz 2022 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yaparken tutuklandığını anlattı.

Polis, Marmara bölgesinde birçok şahsın kapsının zorlandığını, zanlıların o bölgedeki olaylarla bağlantısının olup olmadığına dair araştırmanın sürdüğünü söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme ülkeye turist vizesiyle giriş yapan zanlıların 40 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.