Baba-oğul tutuklu

Suna ERDEN

Ercan Havalimanı’ndan 800 bin Euro giriş yaptıktan sonra suç geliri akladığı şüphesiyle tutuklanan Selim Tayşi’nin (60) ardından oğlu Selim Tayşi de (28) yakalandı.

Oğul Tayşi’nin 2022 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında 10 kez ülkeye giriş-çıkış yaptığı ve beraberinde toplam bir buçuk milyon Euro nakit para getirdiği açıklandı.

Hakkında kara para aklama suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, babası Selim Tayşi’nin polisteki gözaltı süresi devam ediyor.

Soruşturmayı yürüten Mali Polis, zanlı Selim Tayşi’nin babası olan ve şu an tutuklu bulunan Selim Tayşi’nin isteği üzerine 2022 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında 10 kez ülkeye giriş-çıkış yaptığını ve beraberinde toplam bir buçuk milyon Euro nakit para getirdiğini söyledi. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Polis, getirdiği paraları gümrüğe beyan etmeyen zanlı hakkında ‘para kambiyo yasasına aykırı hareket ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasasına aykırı hareket’ suçlarından soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Babası da tutuklu

Zanlının babası Selim Tayşi de 2022 yılı Ocak-temmuz ayları arasında ülkeye gümrüğe beyan etmeden bir buçuk milyon Euro soktuğu gerekçesiyle önceki gün mahkemeye çıkarılmıştı. Zanlı hakkında ‘para kambiyo yasasına aykırı hareket ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasasına aykırı hareket’ suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.