Karavanı bastı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde, karavanlar bölgesinde önceki gün hareketli dakikalar yaşandı. Eski eşinin başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrenen Ahmet Açıkel’in Silver Beach bölgesinde karavana izinsiz olarak girdikten sonra, içerde bulunan eski eşi ile sevgilisi N.B.’yi darp ettiği öne sürüldü. Eski eşini göğsünden iterek düşürdüğü iddia edilen Açıkel’in, N.B.’ye de yumruk atarak dudağını patlattığı ve dişini kırdığı açıklandı. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Hesap sordu

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Çangaroğlu, zanlının, 7 Ağustos 2022 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Yeniboğaziçi Silver Beach plajı civarında başkasıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle eski eşinin karavanına izinsiz olarak girerek mülke tecavüz suçunu işlediğini belirtti. Polis, zanlının, karavan içerisinde bulunan N.B. isimli şahsa, “Bir de bana abi diyordun” diyerek saldırdığını, araya giren eski eşini göğsünden iterek düşürdüğünü ve N.B’nin yüzüne yumruk atarak, dudağının patlamasına, dişinin ise kırılmasına neden olduğunu açıkladı.

3 kefil buldu

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 6 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve 3 kişinin, 75’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartları ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.