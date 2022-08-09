Gözü döndü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Karakol Mahallesi’nde, bir apartmana ait park alanında, kendisine vereceği olduğunu iddia ettiği kadının aracının camlarına satır ile vurarak kırdığı iddia edilen Cankut Atatüre tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının kadına hitaben “paramı getirmezsen seni gebertirim” diyerek tehdit ettiği ileri sürüldü. Yapılan soruşturmada, zanlının, 2015 yılında Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen bir araç hırsızlığına karıştığı da ortaya çıktı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Çangaroğlu, zanlının, 21 Temmuz 2022 tarihinde, Karakol Mahallesi’nde, bir apartmanın park alanı içerisinde, husumetlisi olduğu Y.B’.nin, park halindeki aracının camlarına tasarrufundaki satır ile vurarak kırdığını açıkladı. Polis, zanlının daha sonra “paramı getirmezsen seni gebertirim” diyerek müştekiye şiddet tehdidinde bulunduğunu da bildirdi.

Araç hırsızlığına karıştı

Zanlının, önceki gün tespit edildiğini aktaran polis, yapılan soruşturmada, 2015 yılı Mart ayı içerisinde, Güney Kıbrıs’tan çalınarak KKTC’ye getirilen 2 adet araç ile ilgili olarak aranan şahıs olduğunun belirlendiğini ve bu yönde de soruşturmayı genişlettiklerini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.