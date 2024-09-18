Cezaevi patladı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da evini bastıkları şahsı darp ettikten sonra para ve telefonunu alan Nijeryalı Peter Ajibola Olayori, Isaac Yilpwan Yohanna ve Blessed Agota hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan Peter Ajibola Olayori ilr Isaac Yilpwan Yohanna 5 yıl, Blessed Agota ise 5 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan yargıç, Peter Ajibola Olayori, Isaac Yilpwan Yohanna ve Blessed Agota’nın 2 Mart 2023 tarihinde saat 23.30 sıralarında, Lefkoşa Devlet Hastanesi arkasında bulunan bir apartmanda kalan Anthony Martins Idaudu’nun ikametgahına baskın yaptıklarını söyledi.

Yargıç, sanıkların kendileriyle barışmak istemediği gerekçesiyle Idaudu’yu ciddi bir şekilde darp ettiklerini belirtti.

Ağır ceza yargıcı, sanıkların 5 bin TL ve bin 450 Dolar değerindeki iPphone 13 pro max marka cep telefonunu alıp soygun suçunu işledikten Idaudu’yu zorla evden çıkartıp, Lefkoşa Devlet Hastanesi önüne götürtüp bıraktıklarını açıkladı.

Sanıkları yargılandıkları davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini kaydeden yargıç, soygun ve zorla insan kaçırma suçunun en ağır suçlar kapsamına girdiğini belirtti.

Bu tür suçların toplum huzurunu bozduğunu kaydeden yargıç, ayrıca sanıklardan Peter Ajibola Olayori, Isaac Yilpwan Yohanna ülkede kaçak yaşadıklarını, suç işleyene kadar tespit edilmediklerini söyledi.

Yargıç, son zamanlarda birçok vakada aynı durumla karşılaştıklarını, kaçak yaşam sürenlerin suç işleyene kadar yetkili makamlar tarafından tespit edilemediğini belirtti. Yargıç, suç işlenmeden suçu önleyici tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

Yargıç, sanıkların sabıkasız olduğunu, cep telefonunu iade ettiklerini, bu hususun lehlerine değerlendirdiklerini belirtti.

Yargıç, tüm olgular ışığında sanıklardan Peter Ajibola Olayori ile Isaac Yilpwan Yohanna’yı 5 yıl, Blessed Agota’yı ise 5 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

