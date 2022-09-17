Cezaevindekilerin 366’sı yabancı

Merkezi Cezaevi’nde 797 kişi bulunduğu; bunlardan 366’sının yabancı uyruklu, 184’ünün Türkiye, 177’sinin KKTC vatandaşı, 66 kişinin ise KKTC-TC vatandaşı olduğu açıklandı.

Lefkoşa’da 1 Ocak 2022 tarihinden 16 Eylül’e kadar başkent bölgesinde 951 suç işlendiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl bu oran 788 iken, 2022’de Lefkoşa bölgesinde işlenen suçlarda yüzde 20 artış olduğu ifade edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün gerçekleştirilen 2022-2023 adli yılı açılışında Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan ve Denetimli Serbestlik Kurulu üyesi polis Müfettişi Mustafa Hidayet bilgi verdi.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan ağır ceza heyeti huzurundaki açılış oturumunda konuşan Beşerler, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde 1 Ocak 2022tarihinden 16 Eylül 2022 tarihine kadar 951 adet suç dosyası tanzim edildiğini belirtti.

Beşerler, bu dosyaların 540 adetinin mahkemeye sevk edildiğini belirtti.

Beşerler, “Geçen yıl bölgemizde 788 cürüm suçu işlenmişti. Bu da geçen yıla göre bu yıl cürümlerde yüzde 20.6 oranında bir artış olduğunu göstermektedir. Özellikle askeri yasak bölgeyi ihlal, Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket, Mahkeme emrine riayetsizlik, uyuşturucu madde tasarrufu ve taşıma, bina açma ve sirkat gibi suçlarda artış olduğu görülmektedir” dedi.

Cezaevinde 797 tutuklu

Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan ise cezaevinde toplam 797 tutuklu bulunduğunu belirtti.

Erdoğan şöyle devam etti:

“Cezaevinde KKTC vatandaşı 166 erkek, 11 kadın, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 172 erkek 12 kadın, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC 66 kadın, yabancı uyruklu 332 erkek, 34 kadın toplam 797 mahkum ve tutuklu vardır.

141 tane mülteci durumunda olan tutuklu ve hükümlülerimiz bulunmaktadır. Bunlar cezaevi için büyük külfet olmaktadır. Her birisinin günlük giderleri cezaevi için 254 liradır. Ayrıca bu insanlar için ülkenin uzaklığına göre bir ağır bilet parası bulunmaktadır. Bunları devletimize büyük külfetler olmaktadır. Bu konuda bir çalışma yapılırsa çok memnun oluruz.”