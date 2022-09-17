‘Mümkün değil’

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik dün yaptığı açıklamada “Anayasa Mahkemesi kararının Resmi Gazetede yayınlanması sonrasında Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyet üyelerinin görevleri kesin olarak sonlanmıştır” dedi. Anayasa Mahkemesi’nin kararı 7 Eylül’de Resmi Gazetede yayınlandığı için, o tarihten sonraki işlemlerin ‘mahkeme kararına aykırı’ olduğu ortaya çıktı.

UBP ve CTP’nin önceki gün ‘yıldırım hızıyla’ karar üreterek yerel seçimlerin 25 Aralık’ta yapılmasına ilişkin meclisten geçirdikleri yasanın da uygulanamayacağı, yani seçimlerin yapılamayacağı da ortaya çıktı. Başkan Şefik “KKTC Anayasası’nda belirlenen şekilde bir seçim yapılması bugünden sonra mümkün değildir” dedi.

Yüksek Mahkeme Başkanı net mesajlar verdi

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Adli Yıl'ın başlangıcı nedeniyle düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Şefik, Anayasa’ya göre Haziran 2022’de yapılması gereken yerel seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nın Anayasa Mahkemesi tarafından oy birliği ile iptal edildiğini hatırlattı.

Şefik, artık Haziran 2022’ye dönüşün ve Anayasa’da belirlenen şekilde seçim yapılmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, “Anayasa Mahkemesi iptal edene kadar usulünce geçirilen her mevzuat yürürlüktedir, geçerlidir ve bağlayıcıdır. Yüksek Seçim Kurulu da, ne kadar yargıçlardan oluşursa da, yürürlükte olan mevzuata uymakla ve buna göre seçimi yönetmekle görevlidir” dedi.

Kesin olarak sonlandı

Bunun ülkede bir karmaşaya sebep verdiğini söyleyen Şefik, hazirandan sonra görev süreleri biten belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyet üyelerinin görevlerinin Anayasa Mahkemesi kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra kesin olarak sonlandığını söyledi.

2022 Haziran’a geri dönüş yok

Meclis’te önceki gün yerel seçimlerin 25 Aralık 2022’de yapılması yönünde karar alındığını anımsatan Şefik, “Anayasa Mahkemesi’nin kararında da belirtildiği gibi artık 2022 Haziran’a geri dönüş yok. O nedenle, KKTC Anayasası’nda belirlenen şekilde bir seçim yapılması bugünden sonra mümkün değildir. Ancak herhangi bir mevzuat usulüne uygun bir şekilde geçirildikten sonra herkesi bağlayıcı bir mevzuat konumundadır. Sadece Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa'ya uygun olmadığı doğrultusunda yapılan bir müracaat neticesinde bir mevzuat iptal edilirse bağlayıcılığı sona ermektedir. Ancak Anayasa Mahkemesi iptal edene kadar usulünce geçirilen her mevzuat, yasa, tüzük, karar yürürlüktedir, geçerlidir ve bağlayıcıdır. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da, her ne kadar yargıçlardan oluşursa da, yürürlükte olan mevzuata uymakla ve buna göre seçimi yönetmekle görevlidir” diye konuştu.

İptal edilmeyen her mevzuat yürürlüktedir

Hukuk Devleti olgusuna vurgu yapan Şefik, hukuk devletinin ülkedeki uygulamaların tümüyle mevzuata uygun yapılması, kuralların herkes için aynı şekilde geçerli olması ve kurallara uymayanların da aynı şekilde hatalarından sorumlu tutulması demek olduğunu vurguladı.

Şefik, “Bir hukuk devletinde yasama ve yürütme organının hukuka bağlı olması gerektiği gibi yargı organı da hukuka bağlı olmalıdır. Mevzuata, yasama ve yürütmenin uyması gerektiği gibi yürürlükteki mevzuat yargıyı da bağlamaktadır. Buna istisna, biraz önce söylediğim gibi, Anayasa Mahkemesi önüne iptal davası yoluyla veya havale yoluyla getirilen yasa, tüzük ve kararlardır. Anayasa Mahkemesi huzuruna iptal davası yoluyla veya havale yöntemiyle gelen davalarda konu yapılan mevzuatı Anayasa Mahkemesi kendisine Anayasa’nın 147 ve 148’inci maddelerinin verdiği yetki altında denetler, Anayasa'ya uygun olmadığına karar verdiği mevzuatı iptal eder. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmeyen her mevzuat yürürlüktedir ve bu mevzuata halkın, yasamanın, yürütmenin ve yargının, dolayısıyla YSK’nın da uygun hareket etmesi gerekmektedir” dedi.