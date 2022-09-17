Şerif Selcan tutuklandı

Ercan-Balıkesir anayolunda yol içerisinde çizim yapan görevli Mehmet Koçak’a (E-42) çarparak ağır yaralayan Şerif Selcan Baltrak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada tüm emniyet tedbirleri alınmasına rağmen sürücünün Koçak’a çarptığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 15 Eylül 2022 tarihinde saat 16.45 sıralarında Ercan-Balıkesir anayolu Yonca Kavşağı üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, yönetimindeki TSV 012 plakalı araç ile tek şeritli yolda Ercan Havaalanı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde inişe geçen Şerif Selcan Baltrak’ın gerekli emniyet tedbirlerini alıp sağ tarafı gugolarla kapatıp sol taraftan yeterli geçiş imkanı veren yol çizim görevlisine çarptığını açıkladı. Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Mehmet Koçak’ın Lefkoşa Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını söyledi.

Polis, zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Mehmet Koçak'ın hayati tehlikesini olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında "Dikkatsiz sürüş neticesinde ağır yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası yapmak" suçundan soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.