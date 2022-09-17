Haydi bi gayret

Lefkoşa Mahkemeleri avlusunda bulunan, uzun süre önce yargının kullanımına verilen polis binalarının tadilatı henüz tamamlanmadı. İhale süreci 2016’da tamamlanan eski polis binalarının sıva, elektrik altyapısı gibi konularda sorunlar yaşandığı belirtildi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, dünkü toplantısında idari sorunlar ve bina, personel, araç gereçlerle ilgili eksikliklere de değindi.

Lefkoşa’da eski polis binaları olarak bilinen bina ihalesinin 21 Eylül 2016’da tamamlandığını ancak sıva, elektrik altyapısı gibi konularda yaşanan sorunlar nedeniyle hala yargı tarafından kullanılamadığını belirten Şefik, “Bir binanın restorasyonunda bu kadar sorun yaşanmaması gerekir. Bu sorunların niçin yaşandığının bir muhasebesi yapılması gerekir. Bir yerde hata vardır, bir yerde birileri görevini tam yapmamaktadır, denetim yapılmamaktadır. Bunlara çeki düzen verilmesi gerekir” dedi.

Yeni Yüksek Mahkeme binası için de bu yıl adım atıldığını belirten Şefik, Yüksek Mahkeme’den dört yargıcın bu konuda görevlendirildiğini ve mimarlar odası ve şehircilik dairesi ile görüşmelerin başladığını söyledi.

Lefke’deki bina 8 yıldır tamir edilemedi

Lefke’deki binadan da bahseden Şefik, sekiz yıl önce 12 Eylül 2014 tarihinde bu binanın tamiriyle ilgili sürecin başladığını ancak ilerleme kaydedilemediğini anlattı.

Personel eksikliği

Yargıda en büyük sorunun personel eksikliği olduğunu belirten Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2021’de 15, 2022’de 8 kişinin emekli olduğunu, 8 kişinin ise 2022’de izin kullanarak 2023’te emekli olacağını aktardı. Emekliler dışında başka dairelere geçen personeller de olduğunu belirten Şefik, bunlara rağmen kendilerine yeterli personel verilmediğini belirtti.

Kamu Görevlileri Yasası’nın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Şefik, kamuya alınacak kişilerle ilgili prosedürde bir değişiklik yapılması ve kişilerin girdikleri dairede belirli bir süre devam etmesinin sağlanması gerektiğini ifade etti, Şefik, “Kamunun bu zafiyetinin erken zamanda yasalar gözden geçirilerek giderilmesini temenni ederim” dedi.

Yüksek Mahkeme personel sayısının çok az olduğunu ve kadro sayısının artırılması gerektiğini vurgulayan Şefik, araçlarının da yetersiz olduğunu söyledi.

Şefik ayrıca, mahkemeye gelecek çocuklar için bir psikolog ve icrada el konulan eşyaların daimi satışının yapılabileceği bir ambar taleplerinin de olduğunu aktardı.

Yargıya bütçede ayrılan miktarın artırılması gerekir

“Arzu edildiği takdirde yargının tüm bu sorunlarının çözülmesi mümkündür” diyen Şefik, yargıya bütçede ayrılan miktarın da artırılması gerektiğini belirtti. Şefik, seçimler için yapılan masraflar hariç, KKTC bütçesinden mahkemelere ayrılan miktarın yüzde 0.48 olduğuna işaret etti.