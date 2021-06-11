Önemli uyarı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün, 4 saatlik gecikmeyle Önder Sennaroğlu başkanlığında yasama ve denetim işlevini birlikte yapmak üzere toplandı.

Toplantının gündeminde, sunuşların ve güncel konuşmaların yanı sıra, Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı vardı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi.

Bazı yasa tasarılarının komitede ele alınmasının ivediliğinin görüşülüp oylanmasıyla devam eden genel kurulda sırasıyla Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın oy çokluğuyla, Orman Değişiklik Yasa Önerisinin oybirliğiyle ivediliği onaylandı.

Genel kurul daha sonra Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesinin yapılmasına ilişkin tezkereler oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Orman Değişiklik Yasa Önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı. Tezkereye ilişkin söz alan UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, ilgili yasanın güncelliğini yitirdiğini ve yeterli caydırıcılığı barındırmadığını ifade etti.

Öztürk öneriye katkı koyanlara teşekkür etti.

Daha sonra tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

TDP olumlu oy verdi…

Genel kurul çalışmalarına Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesinin yapılmasına ilişkin tezkereyi oylanmasıyla devam edildi. Tezkerenin kabulünün ardından ilk sözü alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, bu tasarıya olumlu oy vereceklerini ancak askerlikle ilgili, hafta sonu izinleri gibi daha ciddi sorunlara değinmek gerektiğini kaydetti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da yasaya olumlu oy vereceklerini dile getirdi.

Özyiğit, son durumu anlattı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, sunuşların ardından 62. madde çerçevesinde konuşmalar yapıldı.

İlk sözü alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Ülkede son durum” başlıklı konuşmasında, eylem yapan hayvancılarla ilgili “anlaştık, sorun çözüldü” dendiğini ancak ne şekilde anlaşıldığının bilinmediğini söyledi. Özyiğit, hayvancılarla ilgili “küçükbaş-büyükbaş” diye böl yönet politikası güdüldüğünü savunarak, “Buna tenezzül etmeyin ve sorunları çözmek için çare üretin” dedi.

Kapıların açıldığını ancak turistlerin geçişi için uygulanan kıstasların sıkıntıya neden olduğunu ifade eden Özyiğit, bu sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Özyiğit, bu yıl yüksek öğrenim için beklenen öğrencinin gelmediğini, planlı bir çalışma yapılmazsa önümüzdeki yılın da kayıp olacağını ifade ederek, 12. sınıflar için bile yüz yüze eğitim imkanı sağlanamadığını söyledi.

Erhürman: Hükümet var mı?



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da “Hükümet Var Mı?” başlıklı konuşmasında, aylardır mecliste hayat pahalılığıyla ilgili yasa tasarısının konuşulduğunu ve mahkemenin de konuyu görüşmeyi ertelediğini belirterek, yapılacak tek şeyin, mahkemenin itibarını zedelemeden bu kararnameyi geri çekmek olduğunu vurguladı.Erhürman, araştırma komitelerinde çoğunluk kavgası yapılamayacağını belirterek, hükümetin çoğunluk olma ısrarını anlayamadığını söyledi.Erhürman, haftalar önce Geçitkale Havalimanı’yla ilgili Türkiye’den açıklamalar gelirken hükümetin tek kelime etmediğini ve kimsenin haberi olmadığını çünkü hükümet olmadığını savundu.Yeni dönemde sivil toplum örgütlerinin Türkiye’ye giderek anlaşma yaptığını ancak hükümetten ses çıkmadığını kaydeden Erhürman, Türkiye’de açılan ihalenin hayata geçmesiyle ilgili “hızlı olsun diye öyle yapıldı” açıklama yapıldığına işaret ederek, “Demek ki burada bir hükümet olmasına gerek kalmadı” dedi.

Özersay, endişelerini aktardı

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Çanakkale kampıyla ilgili etkinliğin önceden de organize edildiğini hatırlatarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’na “Devam eden online eğitimdeki eksiklerin giderilmesi için bir şeyler yapılması gerekirken, kampların nasıl gerçekleştirilecek? Madem bir eğitim açığı oluştu, kapatılması için niye bir telafi düşünülmedi ya da düşünüldü mü?” sorularını sordu. Özersay, okul dışı faaliyetlerin bakanlığın yetkisi sorumluluğu altında olduğundan, duyurunun da bakanlık tarafından yapıldığını belirterek, hafızlık konusunun da aynı kriterlere sahip olduğunu kaydetti.

Kampla ilgili geçmişte ortaya konan eleştirilere de değinen Özersay, denetimin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını sordu. Özersay, Türkiye’de bazı kesimlerin KKTC halkının milli manevi değerlerinin eksik olduğuna inandığını hatırlatarak, “Biz, biz olmaktan memnunuz. Bizim milli ve manevi değerlerimiz de yerindedir” dedi.

Manavoğlu: Halkın onuru yerle bir edildi

HP Milletvekili Gülşah Manavoğlu da güncel konuşmasında, hükümete eleştiride bulunarak, halkın Kıbrıs Türk halkının ve onurunun yerle bir edildiğini söyledi.

Yol ihaleleriyle ilgili icraat ve tartışmalara da değinen Manavoğlu, müteahhitlerin oldukça güçlü olduğu yol yapımı konusunda Türkiye’de ihaleye çıkılacaksa, oradaki şirketlere sağlanan kolaylıkların buradaki müteahhitlere sağlanması gerektiğini belirtti. Manavoğlu, “Onlara sağladığınız kolaylıkları, kime verseniz yapar” dedi.

Yapılan protokolle Kıbrıs Türkü’ne yönelik hiçbir unsur bulunmadığını, ortada sadece bir şov olduğunu söyleyen Manavoğlu, Türkiye ile ilişkilerin daha düzeyli olması gerektiğini kaydetti.

Hükümete eleştiride bulunan Manavoğlu, “Ortada çok büyük bir koordinasyonsuzluk var. Ciddi planlama yapılması lazım. Pandeminin batıramadığını siz icraatlarınızla batıracaksınız” dedi.

Manavoğlu, aşı konusuna da bir şey yapmak gerektiğini, gerekirse Türkiye’den karşılığını ödemek kaydıyla ekstra aşı istenebileceğini söyledi.

Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı kabul edildi

Covid-19 nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı bedelli askerlik yükümlülerinin, askerlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin ortaya çıkan ciddi sıkıntıları giderip, mükellefiyetlerin yerine getirilmesinde kolaylık sağlanması amacıyla hazırlanan Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.

Kimler bu haktan yararlanacak?

Doktoraya bağlı bedelli askerlikten yararlanacak olup, ASAL Şube’ye başvurarak gerekli tecil işlemlerini zamanında yaptırmayanlar veya erteleme noksanı ve/veya yoklama kaçağı olmaları sebebiyle bedelli askerlik başvuruları reddedilenler veya her ne sebeple olursa olsun yüksek öğrenime bağlı bedelli askerlik hakkını kaybedenler, bu yasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde müracaat ettikleri takdirde bu haktan yararlanabilecek.

Ayrıca askerlik çağı içerisinde olanlardan, 45 yaşını doldurmuş olup, saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya firar durumunda bulunanlar, 31 Aralık 2021 tarihine kadar ASAL Şube’ye başvuru yaptıkları ve aylık brüt asgari ücretin 15 katı tutarında Türk Lirası ödeyerek, 2 hafta askerlik hizmeti yaptıkları takdirde askerlik mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılacak.

