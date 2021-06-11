Üreticilerin dikkatine

Veteriner Dairesi küçükbaş ve büyükbaş hayvan bildirimi için son tarihin 30 Haziran olduğunu açıkladı.
Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerinin kaza veteriner dairelerine hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmesi zorunluluğu hatırlatıldı.
Belirlenen süre içerisinde beyanlarını yapmayan işletme sahiplerine, Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası tahtında idari para cezası uygulanabileceği anımsatılan açıklamada, bu kişilerin doğrudan gelir desteği ödemelerinden de yararlanamayacağı bildirildi.