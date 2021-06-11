İstikrar sağlanmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nı (KTDTO) ziyaret etti.

Erhürman’a görüşmelerinde Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli ile eski Sağlık Bakanı Filiz Besim eşlik etti.

Görüşmede, Cenevre’de gerçekleştirilen gayri resmi 5 + BM toplantısından sonra yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Erhürman, CTP’nin uzun vadeli kalkınma planlarından bahsetti.

Erhürman, Kıbrıs’ın kuzeyinde pandemi sürecinin öncesinde de doğru düzgün bir yapı olmadığını ve bunun için yeni bir yapılanmayı hedeflediklerini söyledi ve nitelikli sağlık hizmeti için planlama yapılmasının şart olduğunu vurguladı.

Ülkede en temel sorunlardan bir tanesinin istikrar olduğunu ifade eden Erhürman, hükümetlerin kısa ömürlü olmasından dolayı istikrarın sağlanamadığını, bunun için de uzun vadeli planlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.



CTP’nin bir süreden beridir 5 yıllık uzun vadeli kalkınma planlarını gündeme getirdiğine vurgu yapan Erhürman, bu planların 1990’lı yıllardan beridir yapılmadığını kaydetti.Uzun vadeli kalkınma planlarının Anayasa’da da yeri olduğunu ve Meclis’ten geçecek bir plan olduğunu dile getiren Erhürman, “Bunu ekonominin, sosyal ve kültürel hayatın anayasası olarak görmemiz gerekir. Hükümetler değişse bile meclisten geçecek olması nedeniyle 5 yıl boyunca geçerliliği olacak, ekonomik ve sosyal alanda istikrarı sağlayacak bir plan söz konusu” dedi.Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafının sergilediği tutum hakkında da açıklamalar yapan Erhürman, masaya getirilen 6 maddelik önerinin ilk maddesinde, iki tarafın uluslararası statülerinin eşitlenmesi talebi olduğunu ancak bunun kabul görmeyeceğinin çok önceden belli olduğunu ifade etti.Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, birlik olarak Kıbrıs’ta federal çözümden yana tavır koyduklarını, hekimlerin de her zaman barış ve çözüm yanlısı olduklarını vurguladı.Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Kaan Asvaroğlu da, ülkedeki nüfus planlamasının olmayışından olumsuz etkilendiklerini söyledi.