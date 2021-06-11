İki taraf da endişeli

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, ABD’nin Kıbrıs’taki Büyükelçisi Judith Garber ile görüşerek, Maraş’taki son gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Alithia gazetesi “Biden ile Erdoğan Arasındaki Baş Başa Görüşmeden Önce Anastasiadis-Garber Görüşmesi/ Maraş ve MEB’deki Meydan Okumaları Ele Aldılar” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Anastasiadis’in, Garber’a, Amerikan hükümetinin Kıbrıs sorununa gösterdiği ilgi ve tutumundan duyduğu memnuniyeti ifade ettiğini iletti.

Anastasiadis-Garber görüşmesinin, ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştireceği görüşmeden hemen önce gerçekleştiğine işaret eden gazete, “Alpha’nın gönderme yaptığı bir hükümet kaynağına” göre, Anastasiadis’in Garber’ı Kıbrıs sorunuyla ilgili tüm gelişmeler, aynı zamanda Rum hükümetinin, kapalı bölge Maraş ve MEB konularıyla ilgili olarak son zamanlarda açıklanan Türk niyetleri konusundaki yoğun endişesi konusunda bilgilendirdiğini belirtti.



Anastasiadis’in, ABD Başkanı Joe Biden’ın kısa süren önce kendisine gönderdiği mektupta kayda geçirilen tutumu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ki tutumundan ötürü Garber’a teşekkür ettiği de kaydedildi.

Federasyona destek

Gazeteye göre ABD Büyükelçisi Garber ise yaptığı açıklamada “Washington’un Kıbrıs sorunundaki iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümü lehindeki sabit tezlerini, aynı zamanda ABD’nin, Kıbrıslı Türklerin Türkiye’yle işbirliği içerisinde kapalı bölge Maraş’taki eylemlerine ilişkin ciddi endişesini” yineledi.

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Garber’ın “Washinton’un tezinin, Maraş’taki faaliyetlerin durdurulması şeklinde olduğunu söylediğini” de öne sürdü.

“Aynı bilgilerin”, Anastasiadis-Garber görüşmesinin, ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Brüksel’deki NATO görüşmesi çerçevesinde 14 Haziran’da yapacağı görüşme “etrafında döndüğünü” belirttiklerini de yazan gazete, ABD Başkanı Biden’ın “Kıbrıs sorunu ile Türkiye’nin yasadışı faaliyetlerini Erdoğan’ın gündemine getirme niyetine sahip olduğunu” ekledi.

Haber Politis gazetesinde ise “Anastasiadis-Garber Görüşmesi Önemli- Başkan Mesajlar İletti” başlıklarıyla yer aldı.