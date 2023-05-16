Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Girne’de aracına aldığı 13 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 60 yaşındaki Cavit Dülek, hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı, dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada benzer suçları olduğu belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, zanlı Cavit Dülek‘in 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuğa cinsel saldırı' suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının önceki gün, Girne-Alsancak güzergahında servise binen öğrencilerden 13 yaşındaki kız çocuğunun bacaklarını okşayarak, cinsel taciz ve cinsel saldırı suçu işlediğini söyledi.

Polis memuru, zanlının akabinde servisten indiği esnada aynı kız çocuğunun göğüslerini sıktığını ifade etti. Polis, zanlının, şikayet üzerine aynı gün tutuklandığını, olay esnasında 30 promil alkollü olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı hakkında dava dosyası hazırlamak için süreye ihtiyacı olduğunu belirtti. Polis, ayrıca zanlının benzer suçtan sabıkası olduğunu ve yargılamadan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.