Cezaevine gönderildi

Gönyeli'de ev arkadaşı 20 yaşındaki öğrenciyi darp ettiği, zorla kaçırdığı ve 10 bin lirasını çaldığı iddia edilen 39 yaşındaki Serhat Doğan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada söz hakkı alan zanlı, suçlamaları kabul etmeyerek, “10 bin lira benim günlük harcamamam, bir öğrencinin parasını çalmayı kendime yakıştırmam” dedi.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 5 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Gönyeli'de zanlı ile B.U.’nun birlikte yasladığı evde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının kendisini polise şikayet ettiği gerekçesiyle ikametgahın salonu içerisinde B.U.’nun

boğazını sıktığını, yüzüne vurarak ciddi bir şekilde darp ettiğini, korkutup "bana para vereceksin" diyerek, zorla KH 557 plakalı araç içerisine bindirip, Girne'ye götürdüğünü açıkladı. Polis, zanlının Girne’de kripto para cüzdanından aktardığı 7 bin 400 TL nakit parayı ATM cihazından, 2 bin 600 TL'yi ise İBAN numarası ile başka bir hesaba havale ettirerek toplam 10 bin TL alarak soygun suçunu işlediğini söyledi. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde cep telefonunun DATA İnlemesine gönderildiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, ülkede çalışma izniyle bulunduğunu kaydetti.

Polis, zanlının ülkede kalıcı bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Suçsuz olduğunu iddia etti

Polisin ardından söz alan zanlı ise suçlamaları kabul etmedi. Büyük işlere imza attığını, profesyonel olarak 13 yıldır pazarlama müdürü olarak çalıştığını söyleyen zanlı, bir öğrencinin 10 bin lirasına tenezzül etmeyeceğini öne sürdü.

Zanlı, “10 bin lira benim günlük masrafım, aynı evde kalıyorduk. Kripto işi yapıyordu, para verdim yatırım yapması için ancak beni zarar uğrattı. Kendisi 10 bin lira vermek istedi. Ben onu kaçırsam Girne’nin en işlek bölgesine götürmem. Tartıştık sadece tokat attım, suçsuzum” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

