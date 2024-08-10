Narkotik köpek üzerine atladı

Girne Turizm Limanında gerçekleştirilen rutin kontroller esnasında uyuşturucuyla yakalanan Mehmet Can Kerpiç hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının Girne’de meydana gelen “uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 2 Ağustos 2024 tarihinde, saat 15.00 sıralarında Girne Turizm Limanı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir ekibin dedektör köpek eşliğinde rutin kontroller gerçekleştirdiği esnada tespit edildiğini söyledi.

Polis, KKTC'ye giriş yapan Mehmet Can Kerpiç’in tasarrufunda 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, toplam 7 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde maddelerin analize gönderildiğini kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

